De Argentina a Arabia: Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador del Al Ittihad

Los dirigentes del club arabe se inclinaron por el DT argentino por sobre la opción del español Julen Lopetegui y ya preparan el contrato que firmará el ‘Muñeco’, que volverá al ruedo tras casi un año afuera de las canchas.

Marcelo Daniel Gallardo está a sola firma de convertirse en el entrenador del Al Ittihad de Arabia Saudita que tiene a Karim Benzema como su principal figura escoltado por N´Golo Kanté y el ex mediocampista del Liverpool, Fabinho.

En las últimas horas, según el periodista especialista en movimientos del mercado de pases Fabrizio Romano, Julen Lopetegui le dirá que no a Al-Ittihad, por lo que si Marcelo Gallardo arregla su contrato con el club será el nuevo DT. En Arabia esperan que viaje este fin de semana para firmar por 18 meses, con opción a prorrogarlo por 18 meses más.

Cabe destacar, en el plano deportivo, que Al-Ittihad se encuentra en el quinto puesto de la liga de Arabia Saudita con 24 unidades producto de siete victorias, tres empates y tres caídas. El líder absoluto, con trece partidos jugados, es el Al-Hilal con 35 unidades y detrás aparece Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con 31. El objetivo del equipo, que tendrá al ex DT de River como responsable del primer equipo, es quedar entre los dos primeros puestos de la tabla para poder jugar la Champions League de Asia del próximo año.

Sin embargo, la principal seducción para el ‘Muñeco’, que ya había sido tentado por los árabes cuando fue a dirigir a un combinado ante el PSG de Messi, es es el Mundial de Clubes. En diciembre jugará la primera fase del torneo y, en caso de avanzar, se podría enfrentar con Fluminense y Manchester City.

Este ‘sí’ llega luego de haber sido candidato a dirigir Olympique Marsella, Olympique Lyon, ambos de Francia, Ajax, de Países Bajos, Flamengo, de Brasil, Valencia, de España y Leeds United inglés, tal como contó Doble Amarilla a lo largo de esto meses.

Así se jugará el Mundial

de Clubes

Primera ronda (Partido 1)

Al Ittihad FC v Auckland City FC, 21:00 (hora local)

12 de diciembre

Segunda ronda (Partidos 2 & 3)

Club León v Urawa Reds, 17:30 (hora local)

Al Ahly FC v Al Ittihad FC/Auckland City FC, 21:00 (hora local)

15 de diciembre

Semifinales (Partidos 4 & 5)

Fluminense v M2 (Al Ahly FC o Al Ittihad FC/Auckland City FC), 21:00 (hora local)

18 de diciembre

Club León/Urawa Reds v Manchester City FC, 21:00 (hora local)

19 de diciembre

Playoff por el tercer puesto y final (Partidos 6 & 7)

Partido por el tercer puesto, 17:30 (hora local)

Final, 21:00 (hora local)

22 de diciembre