De Mendiguren afirmó que la agenda de Massa se centra en «duplicar las exportaciones»

El secretario de Industria realizó estas declaraciones en la exposición «Berazategui Produce y Trabaja 2023», que reunió a más de 400 pymes regionales, industriales, empresarios, y comercios locales.

José Ignacio de Mendiguren, afirmó que «la agenda del ministro de Economía, Sergio Massa, se centra en duplicar las exportaciones, siendo el cambio de la matriz productiva la única salida», al tiempo que señaló que durante la actual gestión del titular del Palacio de Hacienda, «nunca perdió el rumbo de la producción y el crecimiento».

«Estamos convencidos que se sale creciendo y no ajustando, y ese plan ya está en marcha, con la decisión política de Sergio Massa de creer en la Argentina de la producción, del trabajo del federalismo y no de la especulación financiera», afirmó el secretario en la exposición «Berazategui Produce y Trabaja 2023», que reunió a más de 400 pymes regionales, industriales, empresarios, y comercios locales.

En este sentido, aseguró que, no hay otra salida que el crecimiento y desarrollo económico, mientras que remarcó que hay que diferenciar «la Argentina que produce», que crea riqueza para generar crecimiento, de la Argentina que especula.

«Para nosotros no hay otra salida que cambiar la matriz productiva con más exportaciones, que es la causa por la que nuestro país no sale de sus crisis crónicas».

De esta forma, el funcionario subrayó que Argentina representa un «activo público global» porque lo que el mundo tiene en crisis estructural, como es la energía o la minería, «nuestro país lo tiene en abundancia».

Por consiguiente, la agenda de desarrollo de Massa, permitirá que en dos años «dejemos atrás los problemas de restricción externa y volvamos al camino del crecimiento definitivo», sostuvo.

Por su parte, el secretario de Trabajo de Berazategui, Juan Manuel Parra, en representación del intendente Juan José Mussi, sostuvo que a pesar del contexto difícil, los parques industriales siguen creciendo, y las pymes siguen tomando empleados, lo que repercutió en la baja de la desocupación.

De la exposición industrial multisectorial «Berazategui Produce y Trabaja 2023» participaron la subsecretaria de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, Julieta Almecija; el secretario de Trabajo de Berazategui, Juan Manuel Parra; el subsecretario de Desarrollo Comercial de Berazategui, Ariel Aguilar, entre otros funcionarios locales y regionales.