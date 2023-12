Dengue: la acción preventiva es clave para poder luchar contra el mosquito transmisor

El ciudadano tiene un papel fundamental para evitar que el dengue se siga propagando, que se basa en la eliminación de los criaderos del Aedes aegypti. En la casa, en el patio o en la vereda del barrio no se debe dejar ningún recipiente con agua o algún otro tipo de líquido que colabore con la reproducción del vector.

La acción preventiva es clave para poder luchar ante este problema de salud. Y más aún, ahora que existe un sostenido aumento de la enfermedad y que tiene en esta epidemia a la población pediátrica como la principal afectada, por lo cual hay que extremar los cuidados.

Pero el problema es que pese a epidemias anteriores, los ciudadanos todavía no aprenden que deben eliminar los criaderos de los mosquitos. Limpiar los materiales de agua estancada de forma automática, lamentablemente, aún no está en la cultura de la mayoría de las personas.

Por eso insistimos en que se debe desechar el agua acumulada de cualquier objeto.

Hay que eliminar envases y materiales en desuso que puedan almacenarla.

Se debe mantener tapado el líquido que va a ser utilizado y que se encuentran en tanques, baldes y botellas.

Cambiar diariamente el agua del bebedero de animales.

Tratar con cloro las piscinas y cuidar de que no se acumule basura en los registros para que el agua corra.

Otras medidas para protegerse del Aedes son el uso del repelente y del mosquitero. Si bien la toxicidad de los repelentes es baja, debe ser utilizado con precaución. En el caso de los niños, se sugiere consultar antes con el médico.

Salud recomienda también la aplicación de telas metálicas en puertas y ventanas.

Los espirales y las tabletas deben usarse con moderación.

Para tener en cuenta

los signos de alarma

del dengue