“Descartamos que el precio de la carne sea responsabilidad de los productores”, dijo Quintana

El ministro de la Producción de Formosa, Raúl Quintana, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al constante aumento de precios de la carne que se dio en las últimas semanas y descartó que esto sea “responsabilidad de los productores”, apuntando la mirada a la fuerte exportación que se realizan a mercados como el de China. En ese sentido aseguró que “desde la provincia y la nación estamos trabajando para que los precios lleguen a las fiestas lo más controlados posibles”.

Quintana comenzó hablando de lo manifestado por el gobernador Insfrán quien destacó la importancia de los recursos hídricos en un año de mucha sequía y se refirió a como está el sector productivo a consecuencia de esto, “lo que manifestó el Gobernador es la importancia de las obras que han permitido defendernos de la sequía tanto en zonas urbanas como en las zonas rurales, en las zonas urbanas desde el punto de vista productivo tenemos modelos o sistemas de producción al cual advertíamos antes y después dejamos de hacerlo porque creemos que se ha transformado en una concientización por parte de los productores, de tener en cuenta en qué regiones vivimos y por eso los cultivos y los sistemas de producción ganaderos están basados en el entender cómo se produce”.

Acotó que “lo más relevante es esta parte que tiene que ver con el ambiente, en esta visión siempre de estadista de Insfrán que nos permite a los que vivimos y andamos todos los días por nuestra provincia, ver que son muchos los pescadores o la gente que disfruta del río y esto de tener una planta de residuos cloacales y sólidos que se largan al río después de procesar completamente, el mensaje del gobernador ha sido de una profundidad y una visión de estadista alertando de que hay otras ciudades importantes en la parte más al norte del río Paraguay donde no están haciendo esta actividad, entonces no deja pasar una oportunidad para ponernos en atención de cuidar del agua, que no mal utilicemos, que no derrochemos y que todo lo que podemos usar para la producción sea destinado, pero fundamentalmente también dejó en claro que Cancillería y la Nación Argentina deberían incluir en la agenda para que las grandes ciudades que largan sus residuos urbanos y los industriales, impactaran de abajo, ahí estamos nosotros en el corazón del Mercosur”.

“Estoy muy conforme con las obras y con todo lo que ha ocurrido y esto significa estar en alerta de que todos los sistemas que vamos a estar produciendo y que vamos a controlar y regular, que tienen que ver con nuestro ordenamiento territorial, están contemplados en las políticas provinciales y nacionales”, explicó.

Asimismo, destacó que tras las épocas de duras sequías que generaron pérdidas en los productores, “nos quedamos con este sabor a que tenemos muchas obras anunciadas, muchas en cartera inclusive las que seguramente vendrán para fortalecer el sistema de producción actual”.

Precio de la carne

En otro tramo de la nota se refirió al elevado precio de la carne a causa de las reiteradas subas de las últimas semanas. “Nosotros descartamos que la culpa del precio de la carne la tengan los productores, la carne tiene siempre un modelo de fijar precios en base a una oferta y una demanda, lo que sí sabemos es que la Argentina es un gran comedor de carnes y los precios generalmente los fijan por una necesidad de seguir consumiendo, en otros lugares del mundo sustituyen la carne por otras cuestiones. En primer lugar tenemos que el productor no es el responsable del incremento de los precios y tenemos un consumidor ávido por este tipo de carnes, sí sabemos que en el medio de todo esto juegan algunas cosas que los productores no pueden manejar y que tampoco pueden manejar los estados que son por ahí esto que pasó en el mundo que sigue teniendo una fuerte demanda, China sigue comprando, la Unión Europea a pesar de la crisis sigue también teniendo altos precios a nivel internacional lo que hace que el valor de la carne de consumo también se incremente y creemos que lo que hay que trabajar mucho en la Argentina junto con los gremios, con las organizaciones de productores y vamos a estar los gobiernos nacionales y provinciales, es en esta cuestión porque en el medio de todo esto la intermediación tiene intereses muy metidos en la fijación, son uno de los causantes de que esos incrementos impacten en la góndola finalmente, sabemos que desde la provincia y la nación estamos trabajando para que los precios lleguen en estas fiestas lo más controlados posibles y que puedan disfrutar de la calidad de nuestros productos”.

Para finalizar, Quintana analizó cómo fue el año para el sector agropecuario, teniendo en cuenta la sequía y los incendios que han afectado a todo el territorio provincial. “Estamos viendo los efectos que todavía no son del todo visibles, lo que se murió ha sido un número que no alcanza a ser importante como para que sea una catástrofe, pero sí lo que vemos es que los animales se están recuperando por estas lluvias que han venido, estamos con un pronóstico de lluvias interesante como para seguir recuperando lo que se tiene y la intención de siembra de segunda de maíces, cucurbitáceas”, dijo y aseveró que “lo que no se hizo no fue porque los productores, los intendentes o el gobierno no los acompañó sino que el clima no permitió y cuando esto no se da no se siembra, ahora están dadas todas las condiciones para hacer la siembra que falta y vemos que los campos ganaderos y esos campos incendiados se han recuperado, lo vamos a ver en las mediciones de la vacunación anti aftosa del año que viene y en ese sentido es donde estaríamos haciendo las propuestas que nuestros equipos técnicos del gobierno provincial y nacional están trabajando en base a esas medidas y los programas adecuados a la recuperación de lo que se ha perdido”.

