Desde ayer aumentó el pasaje del colectivo urbano de pasajeros a $60

Compartir

Linkedin Print

El aumento aprobado el pasado mes de marzo impactó finalmente en las validadoras de las unidades de Crucero del Sur.

Tras el aumento aprobado por el Concejo Deliberante en el mes de marzo, finalmente en la jornada de ayer la actualización en el costo del pasaje impactó en las validadoras de las unidades del transporte público y el boleto único pasó a costar $60. «Está muy caro ahora», señaló una usuaria al Grupo de Medios TVO.

«Tengo hijas que van y vienen, viajan todo el día y ahí sí nos va a perjudicar el aumento del pasaje. En mi caso voy al médico solamente, suelo cargarle $250 a la Sube y eso me dura porque no viajo todos los días” expresó una mujer en una de las paradas.

En efecto, tras el nuevo aumento, un usuario que viaje solamente 1 vez al día de lunes a viernes, destinará más de $1.300 en pasajes.

“Voy a tener que cargar más porque está muy caro ahora, toda la semana uso el colectivo, hasta los fines de semana. Más de $1.500 le tendré que cargar a la Sube” comentó al respecto otra usuaria.

El aumento sorprendió a las pocas personas que se movilizaron en el transporte público el día de ayer. “Aumentó el pasaje y por ahora estamos trabajando bien, la gente no se quejó mucho. Gracias a Dios estamos trabajando bien y la gente no tuvo una mala respuesta” transmitió un colectivero.

Compartir

Linkedin Print