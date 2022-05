Insfrán fue sobreseído por el pago a The Old Fund y Naidenoff cruzó a jueces provinciales

Compartir

Linkedin Print

La justicia local sobreseyó al gobernador Gildo Insfrán, al exvicepresidente Amado Boudou, entre otros en el expediente por el presunto pago y cobro de sobornos en el proceso de reestructuración de la deuda que Formosa mantenía con el Estado nacional.

El juez de Instrucción y Correccional, Marcelo López Picabea, dictó el sobreseimiento de Insfrán en el pago de $7,6 millones a The Old Fund, la empresa de Alejandro Vanderbroele, por el presunto pago de coimas por no encontrar delito y sostuvo que el Primer Mandatario no cometió delito alguno durante el proceso del canje de deuda pública que protagonizó con Boudou.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el senador Luis Naidenoff, denunciante e iniciador de la causa cuestionó la actuación de Picabea y aseguró que los «jueces y fiscales provinciales andan de rodillas por la vida».

«Este es el mejor ejemplo del pacto de obscenidad e impunidad que existe implícito, no escrito, entre los jueces criminales y correccionales en la provincia de Formosa y el poder político. No existen antecedentes en Formosa de funcionarios públicos involucrados al gobierno de Insfrán donde la justicia provincial alguna vez haya puesto freno a algún tipo de denuncia que tenga que ver justamente con atropellos o violaciones de los deberes de funcionarios públicos o estafas con respecto al fisco», comenzó diciendo el legislador nacional.

«Hoy Insfrán logra a través de un juez de la provincia el sobreseimiento, lo cual caía de maduro», dijo y recordó que «la primera vez cuando denuncié, la causa fue mandada al archivo porque consideraban que no existían antecedentes que responsabilizaban a la provincia».

Recordó que «el negocio de Formosa consistió en que la provincia para restructurar la deuda pública provincial contrató a una consultora fantasma que no existía. The Old Fund fue creada únicamente para avanzar en el negocio de la contratación de Formosa con el famoso Alejandro Vanderbroele, la primera operatoria fue con Formosa, no tenía antecedentes».

Agregó además el senador que «este negocio se articuló para que a través de The Old Fund pueda participar en la quiebra de Ciccone Calcográfica y esta firma termina adquiriendo la famosa imprenta que es la máquina de hacer billetes que posibilitó a Boudou y sus amigos apropiarse».

Para Naidenoff «no había manera de que se queden sin el negocio si no existía un ingreso de plata en blanco con un negocio que realmente pueda justificar el movimiento económico», pero «fue tan burdo porque el primer negocio en blanco fue con una empresa inexistente, tampoco hay antecedentes de provincias argentinas que contraten para reestructurar una deuda pública del estado provincial a una consultora».

«Todos los testimonios de la causa que fueron brindados por otras provincias decían que nunca contrataron una consultora, entonces, si inventaron un negocio con la plata de los formoseños para que Boudou pueda quedarse con la máquina de hacer billetes, y si en este negocio también participaron otros funcionarios que están vinculados al Banco de Formosa y la ex ministra María Inés Lotto de Vecchietti que firmó todo, quienes terminan sobreseídos es la mejor demostración no solamente del pacto sino del precio que se paga cuando la política tiene el control del todo», continuó.

«Nadie dice para qué se le pagó ese dinero a The Old Fund, pero todo el mundo lo sabe, fue parte de un porcentaje que le permitió a Boudou quedarse con Ciccone Calcográfica», insistió.

Finalmente disparó contra los jueces y fiscales de la provincia porque «andan de rodillas por la vida cuando tienen que enfrentar causas del poder, es decir, este es el pacto de obscenidad e impunidad que no está escrito y que viene implícito cuando el poder político tiene el manejo y control absoluto de la justicia, eso pasa en Formosa por eso el desdoblamiento, por eso primero se archivó y ahora hay sobreseimiento».

«Para el que trabaja y empuja todo el peso de la ley con todo su peso, pero cuando se trata de Insfrán y sus amigos, seguro brindarán con los jueces que siempre le responden», cerró diciendo.

Compartir

Linkedin Print