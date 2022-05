Llaman a inscripciones para el concurso de las Residencias de Enfermería 2022

Compartir

El Ministerio de Desarrollo Humano hizo saber, que se encuentra abierto el llamado para concursar las Residencias de Enfermería 2022, con examen provincial, destinado a profesionales interesados en cubrir vacantes en los hospitales públicos de esta ciudad capital.

Se dio a conocer en ese marco, que la inscripción comenzará el 5 de mayo y se extenderá hasta el 13 del mismo mes, trámite que deberá realizarse en la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y donde deberá presentarse la documentación solicitada para tal fin.

El examen será de carácter presencial, el día 23 de mayo. Las adjudicaciones correspondientes a los cargos se harán entre el 26 y el 31 de mayo inclusive. Mientras que el inicio de las residencias será a partir del 1 de junio del corriente año.

Asimismo, la oferta a cubrir para el presente llamado consta de: diez (10) plazas para Enfermería en Infectología, diez (10) plazas para Enfermería en Emergentología, diez (10) plazas para Enfermería Médico Quirúrgica y diez (10) plazas para Enfermería en Terapia Intensiva Adultos. Todas con sede en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Se suman: diez (10) plazas para Enfermería en Perinatología, ocho (8) plazas para Enfermería en UTI Neonatal, cuatro (4) plazas para Enfermería en UTI Pediátrica y diez (10) plazas en Enfermería Pediátrica. Todas con sede en el Hospital de la Madre y el Niño.

Por último, estarán disponibles diez (10) plazas para Enfermería en Clínica Familiar, con sede en el Hospital Distrital 8 “Eva Perón”.

Quienes estén interesados en postularse para el concurso y deseen más información, podrán dirigirse a la Dirección de Formación y Capacitación de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano en Salud, al teléfono: 0370-4426235 (Interno 118).

Requisitos a cumplir para la inscripción

– Ser licenciado en enfermería o estar cursando el 5° año de la licenciatura en enfermería.

– Ser argentino nativo o naturalizado, con más de cinco (5) años de residencia en el país.

– No tener más de cinco (5) años de obtenido el título universitario habilitante, a la fecha de inscripción.

– No tener más de 41 años de edad en el momento de la inscripción.

– No podrán ingresar aquellos postulantes que sean JORNALIZADOS o que ocupen cargos en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa, debiendo presentar su renuncia en el lapso de 24hs.

– Solicitud de Inscripción en formulario provisto por la Secretaría de Residencias de la Facultad de Ciencias de la Salud (UNaF), sito en av. Gutnisky N° 3200, firmado por él/la interesado/a.

– La inscripción es de carácter personal o podrá hacerse mediante un tercero, expresamente autorizado por escrito, con firma autenticada por Escribano Público.

– Una carpeta colgante.Dos (2) fotografías 4 x 4 de frente, fondo blanco o color.Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), ambos lados, debidamente autenticada por Escribano Público y/o autoridad competente.

– Fotocopia del título de enfermero/a o constancia del título en trámite, autenticada por escribano público o por el Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa.

– Fotocopia del título de Licenciado en Enfermería, autenticada por escribano público o por el rectorado de la Universidad Nacional de Formosa, o constancia del título en trámite.

– Fotocopia del Certificado analítico y del promedio de calificaciones, autenticadas por Escribano Público Nacional o autoridad competente.

– Cargos porgasto administrativo.

