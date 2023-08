Desde el PRO calificaron como «chicana» la propuesta de Milei

«Si soy Presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados», dijo Milei en declaraciones a radio Mitre y aclaró que podría cumplir un rol de «súper embajador».

En la mañana del sábado, la propuesta de Milei para Macri causó revuelo entre muchos miembros de Juntos por el cambio.

Dirigentes del PRO calificaron este sábado como «una chicana» el ofrecimiento del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a Mauricio Macri para que tenga «un rol destacado como representante de la Argentina» en caso de ganar las elecciones, aseguraron que «no hay ninguna posibilidad» que esto ocurra y recordaron que el exmandatario apoya a la postulante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. «El acercamiento de Milei a Macri es una chicana más, son acciones de un político tradicional. Macri hizo un análisis de la Argentina y reconoció el aporte de Milei a la discusión política, pero dijo que apoya a Patricia Bullrich. El Macri auténtico nos apoya con toda su convicción», aseguró el exsenador nacional Federico Pinedo en declaraciones a Radio Con Vos.

De esta forma, Pinedo respondió a las declaraciones realizadas este sábado por Milei donde sostuvo que en caso de ganar las elecciones le ofrecería a Macri «un rol destacado».

El exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, también se pronunció al respecto al asegurar que «no hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye a Milei». «No cabe duda sobre que Mauricio apoya a Patricia Bullrich y los candidatos de JxC. Nos sorprende que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio», afirmó de Andreis a Infobae.

Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación en el gobierno de Macri e integrante del equipo de campaña de Bullrich, sostuvo que las declaraciones de Milei son «una estrategia electoral» para «meter una cuña y molestar dentro de JxC».»Un sector de JxC quiso echar por el costado a Macri, demonizarlo y lo quiso borrar. Entonces él te divide ahí, dice ‘a Macri yo lo quiero, el problema son los otros'», analizó Lopérfido y agregó que «Milei no se juntó con Macri y dijeron: ‘bueno, vas a ser mi futuro canciller'», sino que el diputado «lo dice solo».

«Macri apoya a Patricia: la apoyó antes y ahora que es candidata oficial no va a dejar de hacerlo», remarcó en declaraciones a CNN.

Además, señaló que «mucha gente subestimó» a Milei como «un tipo que gritaba», pero que en realidad se trató todo de «una campaña» para las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) y que «eso lo entendió Patricia también, pero (el otro postulante presidencial) Horacio (Rodríguez Larreta) no y por eso perdió».

La exdiputada del PRO, Laura Alonso, aseguró que «no tenía dudas» de que Macri no se sumaría a un eventual gobierno de LLA al repostear en su cuenta de Twitter una nota de Clarín donde fuentes allegadas al expresidente desmienten categóricamente estas versiones.

«Basta de mentir y armar telenovelas. Que cada uno muestre lo que tiene. Es incorrecto y está fuera de las reglas básicas de la política el intento de apropiarse de una figura política de otro espacio», respondió Alonso, quien fue titular de la Oficina Anticorrupción.

