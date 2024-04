“Desde hace más de dos meses que la Policía se encuentra apostado en Crucero del Sur”

“Todos los hechos se desarrollaron dentro de la normalidad y nunca llegaron a situaciones violentas entre las partes, ni daños en las instalaciones, ni en los colectivos”, comentó.

Todo transcurrió en ese marco, hasta que el lunes, la Jefatura de Policía recibió una nota, donde el Procurador Adjunto de la Municipalidad, Dr. Fernando Rigotti, solicitó acompañamiento policial para realizar un relevamiento del estado de los colectivos dentro de la empresa; pedido que fue cumplido por la Institución con presencia de efectivos en el lugar, lo que permitió que todo se desarrolle con normalidad durante la mañana.

Luego, alrededor de las 14:00 horas, se registraron gritos y corridas en la parte externa del predio, por lo que la Policía se desplegó para evitar que la confrontación pase a mayores; sin que se registren heridos ni daños.

A raíz del incidente, se inició Lo aseguró el jefe de la Unidad Regional Uno y aclaró que no hubo lesionados ni daños materiales dentro de la empresa

El jefe de la Unidad Regional Uno, Comisario General Néstor Oviedo, señaló que desde el 19 de febrero existe un dispositivo de seguridad que incluye presencia fija y patrullajes en los alrededores del predio de la empresa Crucero del Sur.

“Desde hace más de dos meses que la Policía se encuentra apostado en inmediaciones a Crucero del Sur. Una importante cantidad de efectivos se encuentran en los accesos, sector externo de la empresa”, expresó Oviedo.

Ante las expresiones del Intendente Jorge Jofre en conferencia de prensa, que la Policía de la Provincia no habría brindado las garantías de seguridad necesarias en el desarrollo del conflicto entre Crucero del Sur con la Municipalidad de la ciudad, Oviedo remarcó que “Jamás dejamos de estar presente, tal vez el intendente no está correctamente informado. Ni bien se suscitó este litigio, la fuerza policial montó un operativo de presencia en las instalaciones de la empresa con un aumento en la cantidad de efectivos en las distintas etapas de la disputa: primero entre los choferes; luego entre los trabajadores y la empresa y por último entre los empleados y la Municipalidad.

una causa contravencional, se identificó a los infractores y como resultado de esta movida, un grupo de municipales salió del predio y otros permanecieron adentro de la empresa.

A todo esto, los choferes se mantuvieron en otro sector del predio y la Policía evitó que se produjeran incidentes. En ese punto, hubo exigencias para que intervenga el personal policial y que disponga medidas que por competencia no le corresponden.

“La Policía de Formosa no está para dirimir el conflicto que lleva meses sin que encuentre una solución de fondo, entenderlo de otra manera es equivocado, actuamos conforme las leyes y normas que regulan nuestro accionar” expresó tajante el Comisario General Oviedo.

Como es de público conocimiento, se radicó la denuncia en sede policial y se dio intervención al juez de Instrucción y Correccional Nº 2, Dr. Sergio Felipe Cañete, se mantuvo la presencia, atento a posibles diligencias judiciales.

Ese lunes a las 20:00 horas, el jefe de Gabinete Dr. Mauricio Nadalich, informó al jefe de Policía que se retiraba del predio de la empresa Crucero del Sur y en todo momento, los hechos reflejan que la Institución policial cumplió estrictamente con la responsabilidad de mantener el orden público, mientras se desarrollaba un conflicto entre varias partes.

Por otra parte, durante la mañana y la tarde del lunes la Policía mantuvo contacto permanente con funcionarios municipales y el apoderado de la empresa, sobre las medidas que se llevaron adelante.

Desde la manifestación de choferes que dejaron colectivos estacionados frente a la sede municipal de la calle San Martín y otros sectores de la ciudad, la Policía se encuentra apostada en la empresa. Asimismo, tras el incidente ocurrido el lunes último, se reforzó la seguridad en los dos accesos a la empresa con personal del Comando Radioeléctrico Policial, brigada de Investigaciones y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) apostados en las inmediaciones, sumándose móviles policiales.

“La Policía adopta en Crucero del Sur las mismas medidas de seguridad que ya se empleaban en otras protestas de empleados, como fue el caso de la Empresa UNITAN S.A. y los choferes de residuos patológicos, garantizando en ambas situaciones la seguridad externa de los edificios y/o empresas en conflicto gremial”, recordó.