Marcha en defensa de la universidad: «No estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro»

La frase se leyó en el documento final del acto, donde se rechazó el ajuste de Javier Milei. “Las universidades son uno de los motores de la democracia”, agregaron. Numerosas columnas de alumnos, docentes, sindicalistas y políticos se manifestaron reclamando mayor presupuesto para la educación en el Congreso, Plaza de Mayo y distintos puntos del país.

Este martes tuvo lugar la Marcha Federal Universitaria, una movilización en defensa de la educación pública y en contra del recorte presupuestario a las universidades nacionales. La protesta logró el respaldo político, sindical, académico y de diferentes sectores de la sociedad. En el acto central, donde se leyó un documento, hubo críticas al recorte que lleva adelante el presidente Javier Milei y se manifestó que la universidad pública «es uno de los motores de la democracia».



Bajo el lema «En defensa de la educación pública», la comunidad universitaria se manifiestó en distintas ciudades en oposición al recorte definido por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El reclamo fue iniciado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se sumaron más de 70 universidades nacionales de todo el país.

“No estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro”, sostuvo Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), en la lectura del documento que se esperaba para cerrar el acto central en Plaza de Mayo.

“La universidad pública atraviesa un momento grave por las políticas del gobierno nacional”, agregó, ante el aplauso de la multitud. Por eso convocó a la ciudadanía a «sostener las universidades abiertas» y agregó. “Las universidades son uno de los motores de la democracia”.

Fernández de Piccoli también se refirió a la caída salarial que sufrieron los docentes y aseguró que el presupuesto de las universidades para 2024 está hecho a valores de septiembre del 2022. “Más del 90% de lo que el estado invierte se destina la pago de salarios de docentes y no docentes”, describió, además de pedir que restituyan el FONID.

Además, pidió que ningpun trabajador quede por debajo de la línea de pobreza y reclamó mejorar las condiciones de los jubilados.

“Rechazamos la política de ajuste”, dijo la referente de la FUA, agregando que «la universidad pública para el gran pueblo argentino”. “Los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, dijo hacia el final de su lectura, para concluir: “¡Viva la universidad pública!”.

Buenos días compañeros, porque yo también caí en la escuela pública”, sostuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo, Lidya «Taty» Almeida, la primera en tomar la palabra desde el escenario montado frente a Casa Rosada.

“Estamos para repudiar la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades y colegios públicos”, manifestó.

Ante las críticas del oficialismo por la manifestación, sostuvo: “Es una marcha política pero no partidista”. Luego agregó: “Perdimos una elección pero no nos han vencido”.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, mnaifestó a los presentes: “Ustedes nos dan mucha esperanza para construir un mundo mejor, defendemos la universidad pública, libre y gratuita, que es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo y a la que no vamos a renunciar. Es la defensa del derecho a vivir dignamente”.



A su turno, Sonia Alesso, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), pidió «fuerza» a los compañeros y agradeció a la multitud que se acercó a manifestarse.

Oscar Vallejos, secretario de CONADU Histórica, dijo que el Gobierno «quiere desmantelar la universidad pública» y sostuvo que quiere imponer «políticas de destrucción». También habló en contra de los despidos en el sector público.

Miles de estudiantes universitarios, apoyados en los principales partidos políticos y gremios de la Argentina, emprendieron esta tarde la marcha rumbo a Plaza de Mayo, con el objetivo de protestar contra las políticas de recorte del presidente Javier Milei.

El grueso de los participantes se concentraron primero en la Plaza Houssay, ubicada en el límite de los barrios porteños de Balvanera y Recoleta, e iniciaron la movilización que primero pasará por el Congreso y luego irá hacia la Plaza de Mayo.

El secretario general de la CGT Pablo Moyano, el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, y la diputada Margarita Stolbizer, entre otros dirigentes políticos, se encontraban esta tarde en las inmediaciones del Congreso para emprender la marcha hacia Plaza de Mayo.

El referente de Camioneros se estaba junto a las columnas del gremio y de la CGT, mientras que Lousteau se sumó a las filas de los militantes del radicalismo. Stolbizer, por su parte, marchaba junto a un grupo más reducido por la Plaza del Congreso.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró que a la Marcha Federal Universitaria concurre «angustiado» y señaló que «nunca hubiera imaginado» tener que reclamar por el presupuesto que le corresponde a la casa de estudios.

«A esta marcha de hoy, en lo personal, uno concurre de forma triste y angustiada, no es una marcha a la que uno va contento. Nunca me hubiese imaginado tener que marchar por un presupuesto que nos corresponde por ley», sostuvo Gelpi.

En declaraciones radiales, subrayó: «Nunca me hubiera imaginado marchar por el presupuesto que nos corresponde». Además, rechazó que haya adoctrinamiento en la institución y dijo que no le consta que exista corrupción.