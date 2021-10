«Desde la Municipalidad ofrecemos y generamos oportunidades para los vecinos y las vecinas»

Compartir

Paula Cattáneo, coordinadora de Acción Social y candidata en segundo lugar por la lista “Valores Ciudadanos”, en el piso de “Expres en Radio” aseguró que «desde la Municipalidad ofrecemos y generamos oportunidades para los vecinos y vecinas», y dijo que de llegar a ocupar una banca en el Honorable Concejo Deliberante capitalino, seguirá gestionando y buscando los canales para llevarle soluciones que mejoren la vida de la gente.

“Estamos muy contentos de escuchar a los vecinos y como nos reciben también que es muy grato sentir el calor de la gente. Nosotros somos el equipo de Jofré y es el mejor grupo de la ciudad de Formosa y los vecinos saben eso, nos reciben de una forma espectacular y la lista de Valores que yo integro por primera vez, es la lista más representativa de la ciudad de Formosa, no es nuevo para nosotros estar con los vecinos, vengo trabajando en los barrios desde hace muchos años, ahora más con la gestión de Jofré, con acción social, con el equipo en distintos barrios, somos caras conocidas, no aparecemos antes de la campaña, la recepción es buenísima”, aseguró Cattáneo.

Se refirió a cómo ve la participación de la mujer en la política y destacó que “venimos trabajando en la cuestión de género desde el inicio de la gestión de Jofré, empoderando a las mujeres, en esta dirección nosotros acompañamos a las mujeres víctimas de violencia de género, tenemos talleres y charlas en los distintos barrios, brindando herramientas. En la política hay cosas que no son agradables para nosotras las mujeres porque hay personas que no entienden sobre los derechos, sobre la igualdad de derechos, se ven cosas que no son lindas, molestan un poco, pero hay que seguir porque nosotras las mujeres podemos y nos merecemos. Se ataca por ese lado, pero la fortaleza y el trabajo que venimos realizando es para seguir empoderándonos y seguir por más, vamos por más y ese es el camino”.

“Las mujeres estamos logrando la independencia económica, hoy a través de la feria emprendedora, de la Escuela de Oficios también donde las mujeres se capacitan, eso hacemos desde la Municipalidad, ofrecemos y generamos oportunidades para los vecinos y vecinas de la ciudad”, valoró.

“Es muy importante la generación de empleo, la formación, generar espacios para que los artistas vayan y se expresen, la formación y el acompañamiento son fundamentales, hace unos días sacamos un video con artistas formoseños, una música muy alegre, con esperanza y en este proyecto venimos trabajando hace más de dos meses, para valorizar y mostrar los maravillosos artistas que tenemos en Formosa para seguir acompañando y eso hacemos desde la Escuela de Artes Municipal que tenemos en el San Juan Bautista porque tenemos que seguir formándolos, acompañándolos en la formación”, subrayó Cattáneo.

Aclaró además que “hoy no hay oficios para hombres o mujeres, se capacitan, es cuestión de gustos, hay mujeres electricistas, que manejan camiones, máquinas”

“Las mujeres en la gestión municipal tenemos poder de decisión, de acción, el intendente Jofré desde que ingresó a la Municipalidad no hizo diferencia, somos más las mujeres en los cargos”, destacó.

En otro tramo de la nota, se refirió al trabajador municipal y destacó que la Comuna los dignificó. “Hoy el trabajador municipal se siente orgulloso de pertenecer a la Municipalidad de Formosa, orgullosos van con sus uniformes, que antes no pasaba porque los dignificamos, en todas las oficinas hay aires acondicionados, hay camiones nuevos, tienen uniformes, tienen un lugar saludable donde van a trabajar, hay compañerismo, siempre agradezco porque a mi los trabajadores municipales me abrazaron desde el día que llegué y me siento parte de la familia municipal porque me hacen sentir así. Yo les abro las puertas y los escucho, los acompaño de manera permanente a los trabajadores municipales y se ve reflejado también en el trabajo en la calle, las 24 horas están en la calle, recolectando, arreglando calles, iluminando, haciendo trabajo barrial, todas las áreas articuladas trabajando”, valoró.

“Jofré es un intendente muy exigente, es amoroso, excelente persona pero en el trabajo lo primero que dice es que trabajemos, siempre nos exige y nos motiva más, se enoja cuando no se cumplen las respuestas a los vecinos porque nosotros trabajamos para ellos, al intendente le gusta las cosas bien hechas, de calidad, que el vecino pueda disfrutar de los espacios en condiciones, él recorre toda la ciudad y está constantemente exigiendo que mejoren todos los ámbitos de la Comuna”, destacó.

“Nosotros nos basamos en propuestas, no en promesas, así venimos trabajando desde el inicio de la gestión, así fue desde la primera campaña, por eso las caminatas son muy importantes porque seguimos escuchando qué más podemos ofrecer a los vecinos”, expresó.

“Conozco todos los barrios de la ciudad, la recorrida es espectacular, va el equipo de Jofré al frente, charlando con los vecinos, la gente sale y nos recibe, nos agradecen muchísimo, hay reclamos, lo que más piden es empleo, la pandemia se refleja mucho en la calle, nos piden oportunidad laboral”, reconoció sobre el reclamo más fuerte.

En ese marco, dijo que para brindar oportunidades laborales, la Municipalidad ofrece capacitación gratuita para ampliar el campo de búsqueda laboral. “A través de la Escuela de Oficios capacitamos a la gente, creo que la mejor forma es capacitándose , formándose entonces es más fácil emprender o insertarse en el mundo laboral, hoy con 4 mil egresados hay capacitados para realizar trabajos como electricidad, estética facial, fibrofacil, arreglo de split, mantenimiento de piscina que ya salen con trabajo”, valoró.

“La primera semana de noviembre salen 450 más capacitados en oficios, hacemos talleres de verano, en enero comenzamos las capacitaciones que van a durar tres meses”, acotó.

La candidata a concejal destacó además que también se puede avanzar en más obras, pero se debe obtener recursos para ejecutarlas. “Las obras se hacen con recursos, hay que ver de dónde se sacan para hacerlos, por eso es importante legislar con el intendente, para el intendente para que pueda ver de dónde saca los recursos para seguir haciendo obras”.

Para finalizar dejó un mensaje para la gente. “Le pido a los vecinos y las vecinas que apoyen la lista de Valores Ciudadanos que es la más representativa para seguir profundizando el proyecto de ciudad del intentendente Jofré, vamos a seguir trabajando para y por los vecinos y vecinas, para que todos los días puedan vivir un poco mejor”, culminó.

