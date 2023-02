Desde la Policía aseguran que se reeditó «El cuento del tío» con estafas de «Naranja X»

La División Delitos Complejos del departamento Informaciones Policiales y la División Investigación del Cibercrimen de la Dirección General de Policía Científica de la Policía de la Provincia emitió un comunicado de advertencia a la sociedad por casos de estafas que van desde los 40.000 pesos hasta el millón.

Estos engaños se llevan adelante bajo la modalidad del “cuento del tío” y lo que se conoce como los llamados ilegales de “Naranja X”, que nada tienen que ver con la reconocida tarjeta de crédito.

En enero de este año, se recibieron alrededor de 10 denuncias con esa modalidad y los montos de las estafas varían entre los 40.000 mil pesos y en algunos casos llegan al millón, lo que lleva a tener que prestar mucha atención a esos llamados.

Como operan:

Los especialistas en ciberdelitos explicaron que todo se inicia por llamadas de supuestos asesores de la entidad “Naranja X”, quienes en la mayoría de los casos utilizan la aplicación Whatsapp, donde mediante llamadas le informan a la víctima que necesitan validar los datos de esa persona para hacerle el reintegro del dinero que corresponde a la comisión que se le descontaba por la provisión de la Revista Naranja X” o que habían hecho ya una compra con esa tarjeta y necesitan saber si fue el titular quien lo había hecho.

Ante esta maniobra, la persona de buena fe cede los datos bancarios e inclusive ingresa por indicaciones del estafador a la APP Naranja X, donde por desconocimiento solicitan un préstamo personal que muchas veces llegan a los 500.000 pesos o más.

Afectan al usuario

De esta manera resultan afectados en su patrimonio económico con esos movimientos, ya que extraen el dinero a través de transferencias bancarias a otras cuentas que son de otras provincias y por lo general virtuales. Esto es realizado por los estafadores con los datos que les provee la víctima al momento del engaño.

Recomendaciones

La División del Cibercrimen sugiere a la comunidad no atender o contestar llamadas vía whatsapp o por línea, generalmente con características de otras provincias, en horarios que la empresa no establece.

“No brindar datos bancarios ni proveer de códigos de acceso a las aplicaciones financieras. No enviar imagen de DNI, ni cualquier otro dato personal. Hay saber que la devolución de dinero/premios y demás son trámites de carácter personal”, indicaron.

“Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones realizan el llamado telefónico figurando “Número Privado” o se receptan mensajes de la aplicación Whatsapp, donde figura como foto de perfil el logo de “Tarjeta Naranja”, por lo habitualmente las entidades virtuales, bancarias, no suelen contactarse directamente con el titular o usuario de la cuenta”, recomendaron los integrantes de la División Cibercrimen.