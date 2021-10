«Desde que inició la gestión de Jofré no paramos de dar respuestas a los vecinos»

Compartir

Linkedin Print

El doctor Rodrigo Portocarrero, Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó el trabajo que desarrollan las diferentes áreas en la ciudad con el fin de mejorar la vida de los vecinos y brindar respuestas en cada situación que se presenta.

“El organigrama que tenemos tiene que ver con una cuestión de brindar mayores servicios y respuestas, el de la anterior gestión era muy acotado en su funcionamiento, tenía por ejemplo una unidad ejecutiva, una subsecretaría general y ahora es como una fusión entre ambas áreas, eso le da una mayor capacidad de respuesta, hoy en día con lo que se viene desarrollando en el municipio y con el segundo mandato del intendente tenemos diversidad de inauguraciones”, destacó.

“El dinero que el vecino paga se ve reflejado no solo en obras y servicios sino que en lo que es maquinaria vial”, valoró y recordó que “cuando llegamos al municipio no teníamos prácticamente nada, no había camionetas, Bromatología tenía un vehículo deteriorado, ahora tiene uno nuevo como otras áreas, también se generó la incorporación de maquinarias, de compactadores, de nueva tecnología lo cual se suma estas nuevas máquinas que llegan”.

“En estos días venimos de inauguración en inauguración, pero van a haber más, desde que arrancó la gestión Jofré hacemos cosas, damos respuestas a los vecinos, la verdad que es altamente demandante, el vecino cuando ve respuestas llama, solicita, reclama, no nos molesta, no estamos en contra, nos gusta que nos digan, es algo que es parte de lo que es el estado municipal que es de demanda constante, este tiempo y el que se viene, vienen muchas cosas más por la incorporación de maquinarias nuevas”, señaló.

En ese sentido, manifestó que días atrás inauguraron luminaria LED en varios sectores de la ciudad. “Esta es una solución desde el punto de vista ecológico, del consumo, material, pero también con esto se soluciona la vida de muchas personas que viven en torno a esa luminaria, teniendo en cuenta el punto de vista de que ayuda a la seguridad, le da otro color diferente, le da otro aspecto a la zona, cambia la ciudad, ese también es el objetivo del ingeniero Jofré, que la ciudad se siga potenciando como turística, esto es paso a paso, no es fácil, es una ciudad en crecimiento, los primeros años fueron duros, el intendente siempre repite que nos tocaron los primeros cuatro años de una gestión nacional diferente, de un color diferente donde tuvimos que trabajar mucho, uno de los ejes de la gestión es la sustentabilidad”, valoró.

Analizó además que “hoy el vecino comprendió, porque antes lo tenía por desapercibido al municipio, de cada diez vecinos uno pagaba los impuestos, fue un trabajo importante con diferentes campañas de publicidad, fueron todas innovaciones que se fueron dando para que se pueda internalizar de que el pago de los impuestos nos va a ayudar a seguir creciendo como un municipio que sea turístico, moderno, participativo, incluso y creo que se van dando de a poco esos resultados, el Paseo Ferroviario es algo que para nosotros es un monumento a una ciudad hacia donde queremos ir, vemos la participación de los vecinos, de la familia, de los jóvenes, ese es un encuentro importante, hay gente que corre, que hace ejercicios en la zona, las escuelas de running que se juntan con niños, adolescentes hay un espacio cerca del río con una visión diferente, con una naturaleza diferente”, destacó.

“El vecino se da cuenta que hoy puede disfrutar y vivir un fin de semana diferente, Formosa tiene más atractivos de los que teníamos antes, da gusto salir y recorrer por la ciudad”,valoró el turismo.

Juventud

En otra parte de la nota, reflexionó acerca de cómo la juventud ha tomado protagonismo en los temas de actualidad, opinando sobre todo respecto a la política.

“Veo que la juventud está un poco confundida por los diferentes mensajes que se fueron generando en todo este tiempo, pero veo que hay una juventud valiosa, que en comparación con juventudes de otros tiempos es difícil llegar si no es a través de los celulares, están con la tecnología, se cambiaron los hábitos, las culturas y por eso el municipio fue innovando, generando otras opciones para poder llegar a este sector, hemos trabajado muchísimo con los jóvenes”, manifestó.

“Sigo muchísimo lo que viene haciendo Acción Social con sus diferentes charlas que organizan los clubes de fútbol que tienen que ver con la escucha activa donde se le muestra otro camino al joven, las opciones que por ahí ellos tienen como para después de terminar el colegio encontar una salida laboral ya sea a través de trabajo formal o del camino de la educación ya sea en Formosa o en otra provincia y eso nos permite acompañarlos”, dijo.

“A los jóvenes hoy en día cuesta involucrarlos en la política, el avance de la tecnología vino rapidísimo”, reflexionó.

Destacó que con la Escuela de Artes y Oficios buscan brindarles las herramientas para que puedan desarrollarse y encontrar un quehacer que les permita progresar.

“A través de la Escuela de Artes y Oficios se recibieron más de cuatro mil personas, entre ellas muchos jóvenes y dentro de lo que es la página del gobierno municipal tenemos un botón donde están todos los que se recibieron, es la categoría Bolsa de Empleo donde uno ingresa y si tengo alguna problemática entro en ese lugar y puedo encontrar los distintos rubros que pudo contener la escuela, está el nombre del recibido, el barrio, número de teléfono, tenemos el canal para que la gente pueda encontrar a quienes se han recibido y puedan tener la posibilidad de trabajar”, explicó.

Para finalizar, Portocarrero aseguró que conoce del malestar de la gente respecto a problemáticas que nunca han tenido respuestas y manifestó que desde el municipio trabajan en dar soluciones. “Entendemos muchas veces el enojo de la gente, a mi no me molesta, he recorrido muchísimo la ciudad y lo sigo haciendo, me gusta estar en la calle, no acostumbro a ser un funcionario de escritorio sino de territorio, me gusta hablar, escuchar lo bueno y lo malo. Desde el minuto uno que arrancó la gestión el intendente nos pidió que estemos cerca de la gente, que seamos un municipio de puertas abiertas y eso hacemos”, culminó.

Compartir

Linkedin Print