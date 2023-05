Despliegan acciones sanitarias tras confirmarse caso de influenza aviar en Riacho He Hé

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que su laboratorio nacional diagnosticó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IA) H5 en aves de traspatio en Riacho He Hé, localidad formoseña del Departamento Pilcomayo.

En el marco de una reunión del Comité de Emergencia de Formosa -conformado por personal del Senasa, los Ministerios de Producción y Ambiente y Desarrollo Humano, las fuerzas de seguridad provinciales, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto PAIPPA y el Parque Nacional Pilcomayo- informaron las tareas que se están realizando a partir del foco detectado en el establecimiento referido, enmarcadas en el procedimiento de atención de brotes en aves de traspatio vigente aprobado por la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Senasa.

En este sentido, el titular del SENASA Regional Chaco-Formosa, Facundo Galvani, explicó que el caso surgió a raíz de la denuncia de la productora, por mortandad en aves en su establecimiento, quien se comunicó primero con el Municipio, luego con el Ministerio de la Producción y Ambiente, y ellos dieron parte al Senasa.

“El organismo acudió al lugar, se realizaron las tareas correspondientes, como el hisopado, enviando las muestras al laboratorio de Martínez, único habilitado para el diagnóstico de esta enfermedad, dando resultado positivo a influenza aviar altamente patógena (IA)”, precisó.

Detalló que se trata de un predio ubicado en el centro de Riacho He Hé, perteneciente a una productora que tenía 100 aves. “De ellas murieron cerca de 50, quedaron 44 patos y tres gallinas”, subrayó.

Comentó que este contagio pudo darse por la migración de las aves, ya que “las aves migratorias portan el virus en el tracto digestivo, se asientan en estos lugares por el agua y la comida, tomando contacto con las aves de corral, transmitiéndoles la enfermedad”.

Aseveró Galvani que en este caso particular son patos silvestres, “que los domesticaron de una generación a otra, pero se van y vuelven, esa característica propia de estos animales aumenta el riesgo de contacto con aves silvestres y el riesgo de transmisión de la enfermedad”.

Llevó tranquilidad a la población al señalar que “se trata de un caso de pocos animales, trabajaremos en conjunto con otros organismos, para llevar información a las personas en sus granjas, sobre las medidas de bioseguridad que deben tomar, les vamos a explicar cómo se hace, restringir los movimientos para controlar la enfermedad y que no afecte a más productores”.

Confirmó además que el Ministerio de Desarrollo Humano está realizando un seguimiento diario de la familia de los productores, cuya granja está afectada por este brote, quienes se hallan en buen estado de salud.

“En cuanto a la parte animal la hacemos nosotros, con el sacrificio de las aves y el monitoreo de las aves del radio circundante de 10 kilómetros alrededor”, expresó.

En este marco, el jefe del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de la Producción y Ambiente, Juan Gait, señaló que la confirmación llegó el sábado por la tarde e inmediatamente fue convocado el Comité de Emergencia de Formosa.

Expresó que, una vez confirmado el caso positivo, se continuaron con las acciones establecidas en el mismo protocolo, de acuerdo al manual de procedimiento.

Al buscar el posible origen de este contagio, explicó que “se trata de aves que andan libres, en este caso patos, que, al compartir espejos de agua, por ejemplo, toman contacto con aves silvestres y ahí es la sospecha de que se produce el contacto y por lo tanto se origina la enfermedad”.

Acciones

El procedimiento establece que se debe continuar con la interdicción del predio positivo (durante al menos 28 días corridos) prohibiéndose el acceso al establecimiento a toda persona no autorizada por el Comité.

Además, se realizarán las acciones sanitarias correspondientes por el equipo técnico autorizado por el comité, se solicitará a los productores que refuercen las medidas de bioseguridad.

También, se realizará un rastrillaje epidemiológico en un radio de hasta 10 km alrededor del predio afectado, no se permitirán movimientos de ingreso y egreso de aves, productos y subproductos avícolas en la zona de control sanitario.

Como medida también, se suspende temporalmente la venta de productos de origen aviar en ferias en zonas aledañas.

El Ministerio de Desarrollo Humano realizará las acciones de control y vigilancia clínico-epidemiológico de las personas expuestas a esas aves, siguiendo el protocolo vigente de Influenza Aviar del Ministerio de Salud de la Nación.

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves domésticas (principalmente gallinas, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres.

La notificación al Senasa puede realizarse concurriendo a cualquiera de sus oficinas en la provincia de Formosa; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un WhatsApp al 11-5700-5704 o al 11-3585-9810.