Docentes Autoconvocados realizan paro y a las 9 horas marcharán a Casa de Gobierno

Hoy, en el marco de la apertura del ciclo lectivo el Gremio de los Docentes Autoconvocados llevará adelante un paro de 24 horas y marcha a Casa de Gobierno. Los motivos de la medida de fuerza tienen que ver con el sueldo que perciben los docentes y la falta de propuesta salarial por parte del gobierno provincial.

En este sentido, emitieron un documento donde señalaron que el gobierno nacional y las conducciones de CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET cerraron una paritaria por debajo de la línea de pobreza, aceptando las propuestas del gobierno en el marco del acuerdo con el FMI que significa más ajuste salarial y presupuestario, afectando a los trabajadores y el pueblo, y en particular a la docencia y la escuela pública. Pese a esta capitulación «la docencia de varias provincias está decidiendo paros y planes de lucha por sus reivindicaciones».

Vale decir que en Formosa el único gremio que ha rechazado el acuerdo nacional y hoy exige con acciones en la calle un incremento salarial acorde a la Canasta Familiar es el Gremio de los Docentes Autoconvocados. Asimismo, desde la coordinación de sindicatos docentes, la FND y seccionales firmantes, denuncian estos acuerdos y llama a una Jornada Nacional de Lucha, con paros, actos, movilizaciones según la modalidad de cada distrito, el día miércoles 2 de marzo. Para evidenciar la unidad en los reclamos, impulsar su continuidad y en apoyo a la lucha de cada provincia.

En todo el país han salido a luchar y definido paros de 24, 48 y 72 horas, movilizaciones, ceses y jornadas de protesta a partir de hoy desde distintos gremios y sectores: ATECH Chubut, Misiones MPL, UTEM y Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, AMSAFE Santa Fe, UNTER Río Negro, ADEP Jujuy, Federación Sitech Chaco, GDA Formosa, Asamblea Provincial de Salta, Ademys CABA, las seccionales Multicolor de SUTEBA y marcha docente en San Juan. Mientras ADOSAC Santa Cruz tiene asambleas y congreso para definir.

«Quienes hoy firmamos esta coordinación reclamamos un salario igual a la canasta familiar, el blanqueo o pase al básico de todas las bonificaciones o sumas por fuera, con un fuerte aumento de esos básicos y los salarios, por lo perdido en estos años. Que debe ser retroactivo a enero y con cláusula gatillo de indexación automática por inflación.

Que se nacionalice del sistema educativo y su presupuesto, con el inmediato aumento al 8% del PBI. No al acuerdo con el FMI. Plata para salud y educación y no para el pago de la Deuda Externa. Eliminación de los subsidios a la educación privada. Fuertes impuestos progresivos a la riqueza.

Que se garantice crear las escuelas y aulas necesarias y se resuelvan los graves problemas de infraestructura escolar en el país. Que se nombren todos los cargos docentes y auxiliares necesarios y se titularice como corresponde por Estatuto. Basta de docentes contratados, precarizados o monotributistas y programas sin los derechos laborales del Estatuto del Docente.

Rechazamos el proyecto de liquidar los Estatutos Docentes provinciales, bajo un Convenio Colectivo, que solo busca liquidar conquistas laborales y legalizar la flexibilización, precarización y tercerización de la docencia.

Que el gobierno garantice todos los insumos y protocolos necesarios para seguir enfrentando la pandemia que aún no terminó, y la vacunación masiva de docentes, auxiliares y estudiantes.

Rechazamos toda nueva Reforma Jubilatoria, otra exigencia del FMI camuflada bajo la mentira de ‘jubilaciones de privilegio’, para terminar con los regímenes especiales de jubilación de quienes aportamos porcentajes más altos de nuestros salarios por décadas, como docentes y judiciales. También la falaz ‘extensión voluntaria de la vida laboral’ para jubilarse a los 70 años. Todo para ahorrar fondos y pagarle al FMI.

Rechazamos la Reforma Educativa que busca implementar el gobierno, avanzando en la conformación de la enseñanza solo por Áreas o Ciclos, recortando materias y conocimientos de estudiantes. Es necesario un Congreso Nacional de Educación donde seamos les docentes, les estudiantes y el conjunto del pueblo quienes decidamos qué educación necesita nuestro país.

Llamamos a la docencia a impulsar la lucha y profundizar su coordinación el 2 de marzo, en una Jornada nacional, con paros, movilizaciones, actos, ceses según lo resuelto en cada distrito. Para dar continuidad a estas demandas y propuestas, impulsamos el paro del 8 de marzo, en el día internacional de las mujeres. En la movilización del 24 de marzo, en un nuevo año del golpe genocida de 1976. Y la participación en la jornada nacional el día que se trate en el Congreso el acuerdo con el FMI», indica la convocatoria que cuenta con las firmas de ADEMYS (CABA) – ADOSAC (Pico Truncado y San Julián) – AMSAFE (Rosario) – FEDERACIÓN NACIONAL DOCENTE (FND) – GDA (Formosa) – SITECH Federación (Chaco) – SUTEBA (La Matanza, Tigre, Bahía Blanca, Ensenada, Marcos Paz, Escobar, Madariaga y Minoría de La Plata) – UTEM (Misiones).

