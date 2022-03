Para Ramírez, al discurso del Gobernador le faltó fundamento

Compartir

Como todos los años, la apertura del ejercicio legislativo ordinario tuvo el balance de la gestión del gobernador Gildo Insfrán durante el año anterior, cuando continuaban las restricciones por la pandemia, y sumó algunos anuncios de obras para el ejercicio de este año. Ante las palabras del primer mandatario en la legislatura provincial, el diputado Enrique Ramirez consideró que el discurso estuvo “falto de fundamento”.

“Lo vi como siempre, tal vez más falto de fundamento que siempre por el hecho del desgaste. Creo que hubiera estado bien que haga una mención a las denuncias por violaciones de Derechos Humanos que tuvo la provincia; me parece que al momento de referirse a las obras de agua potable sería bueno que diga porque en distintos barrios de la capital y en el interior no había agua potable”, manifestó el legislador provincial al Grupo de Medios TVO.

Continuando con su análisis sobre el discurso del gobernador, Ramirez agregó que “también me parece que es importante hacer mención a algo que me vino muy particularmente a la mente cuando habló de las obras del Río Pilcomayo, que hay que hacerlas porque es un río, como bien dijo el Gobernador, muy particular y que toma cauces nuevos; se acordaran que a mediados del año 2018 Formosa sufrió una inundación justamente por ese río y el gobierno de la provincia pidió un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) al gobierno nacional de Mauricio Macri, se gestionó 50 millones de pesos además de otras obras. Me parece que esta forma de hacer política, esta guerra eterna, está mal. Cuando el saludo fue para los trabajadores del sector público me pareció bien, pero también me parece importante mencionar a los del sector privado; me parece que hubiese estado bien que se los mencione en algún momento de su extenso discurso”. “En fin como te decía al comienzo, lo vi igual que siempre con falta de fundamentos porque hoy al gobernador lo indican o lo marcan como el dueño o el propietario de las decisiones del gobierno, cuando como decía hace un rato, a 15 cuadras de acá de la Legislatura no hubo agua y no hubo luz”, reclamó.

Por otro lado, en una parte del discurso de apertura, Insfrán hizo mención a la inflación que azota al país, por lo que el diputado del PRO destacó que un miembro del bloque opositor hizo un pedido al respecto. “Se adelantó y ha pedido un aumento, si mal no recuerdo del 60% creo, que va en tono y en consonancia de lo que se prevé que va ser la inflación de este año”, señaló.

En ese sentido, la diputada oficialista Otilia Morales expresó que la mención del tema “no estuvo ajena”. “Lamentablemente eso es algo que pone en una situación muy especial a todo un pueblo porque realmente vemos que cuando asistimos a los supermercados todo aumenta, no tiene límites pero vuelvo a repetir, es una situación que estamos arrastrando desde hace mucho tiempo”, replicó para luego referirse al conflicto en Europa del Este y las sus consecuencias en la economía global, “ahora al enfrentamiento entre hermanos, entre Rusia y Ucrania, que nosotros si bien no estamos de acuerdo, es algo pésimo que nos está pasando, atrasa toda la economía mundial”, añadió la legisladora.

A contrapartida de lo que opinó su par opositor, para Morales fue un discurso esperanzador. “Si bien ya estábamos sabiendo de que todas estas obras están por comenzar a hacerse o están frisadas, no dejan de ser un discurso con mucho optimismo, más allá que él siempre dice con ‘fe y esperanza’, ahora se suma todo esto porque Gildo Insfrán, es un gestionador neto para su provincia”.

De esta forma, la diputada Morales calificó al Gobernador y sus gestiones para la activación de la obra pública en la provincia y lamentó el impacto de la pandemia y la administración de Mauricio Macri frente el ejecutivo nacional, al cual conceptualizó como la “pandemia macrista”. “Lamentablemente hemos tenido dos años de pandemia, sumado a los cuatro años de ‘pandemia macrista’ que nos atrasó en muchas cosas, no se realizaron muchas obras y eso hizo que se opacara un poquito toda la gestión en materia política pero las políticas públicas implementadas por el gobernador y todo lo que viene por hacer, hace que nosotros nos sentamos con mucha confianza y mucha esperanza en toda la gestión que lleva”, concluyó.

