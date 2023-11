Dólar: en última rueda antes de elecciones se mantuvo en $950

En la última rueda antes de las elecciones el mercado cambiario alternativo vive una rueda fuera de lo común. No hay precios. La referencia más aceptada en la City, una serie elaborada por una agencia internacional, mantiene el precio de ayer jueves, sin nuevas operaciones. Si alguien pregunta, el dólar libre cotizó a $950 para la venta en las cuevas porteñas a lo largo del día y cerró a ese valor. Lo difícil fue encontrar a quién preguntar.

Como ya sucedió en los días previos a las elecciones generales del 22 de octubre, el mercado informal tiende al feriado de facto este viernes. Según operadores, varios grandes jugadores del mercado paralelo decidieron quedarse al margen hasta la semana que viene. Ni siquiera presentarse en sus oficinas.

La decisión, en algunos casos, vino sugerida.

“Algunos me comentaron que les sugirieron no operar hasta el martes”, confió a Infobae un avezado cambista porteño. El renovado celo de la AFIP y de la Aduana por controlar los movimientos con dólares no declarados tuvo esta semana un nueva capítulo, estelar, cuando en el Barrio de Belgrano se allanó una financiera y terminó preso Leonardo Fariña, el arrepentido en la causa de “la ruta del dinero K”. Y antes, en la serie de procedimientos alrededor de “El Croata”, Ivo Rojnica, señalado por el Gobierno como el hombre al frente de una de las cuevas más importantes del mercado paralelo.

Junto con los casos más resonantes, además, los chalecos que dicen “Aduana” o “AFIP” se volvieron muy visibles en el Microcentro, lo que le permite al Gobierno reducir las operaciones en ese mercado. Pero no hacerlas desaparecer.

Según un operador de renta fija de una conocida sociedad de bolsa porteña, las cuevas pequeñas operan con cautela pero casi normalmente. Las cuevas más grandes, atienden necesidades de clientes de larga data.

Antes de las elecciones generales de octubre, el indicador de precios más seguido por el mercado interrumpió sus publicaciones. Se trata del “dólar blue” de Eikon, el sistema de información financiera en tiempo real de la agencia internacional Reuters. La serie, que se elabora a diario mediante consultas a reputadas financieras del mercado informal, se interrumpió dos días antes de las elecciones. Y volvió a dar precios sólo una vez que se conocieron los resultados que pusieron a Sergio Massa y a Javier Milei en el balotaje.

Dólar cripto

Es otra de las “estrellas” cambiarias en tiempo de elecciones. Cotiza 24/7 y por eso suele ser una referencia en los días de votación, y mucho más este fin de semana, con el día posterior a saber quién será el próximo presidente que será feriado.

Hay múltiples vías de dolarizarse a través del mercado cripto. La manera más práctica de seguirla, si se quiere ver la reacción de este mercado al balotaje, es a través de CriptoYa, una web que recopila datos del mundo cripto y los vuelca de una manera muy amigable para principiantes y avezados por igual.

El promedio de cotización de ese sitio marcaba que la cotización cripto estaba en 914 pesos, con un alza de 2,24 por ciento. Esa cifra es casi 4% más alta que el dólar libre, que cotizaba, a esa hora, a 95 pesos por unidad.