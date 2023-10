Dolor en el fútbol argentino: murió Diego Riberi, preparador físico de River

Profundo dolor en el fútbol argentino tras la muerte de Diego Riberi. El preparador físico de 50 años, que era parte del cuerpo técnico que encabeza Martín Demichelis en River Plate, falleció ayer tras luchar contra una dura enfermedad. La noticia fue confirmada en las redes sociales por varios periodistas partidarios y el club publicó un mensaje oficial.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor”, fue el comunicado de la entidad.

Riberi era el PF alterno del plantel de Primera División del club de Núñez, que está a cargo de Flavio Pérez. Justamente, su imagen quedará en la memoria de todos los simpatizantes de River porque fue uno de los encargados de levantar el trofeo del último título que ganó el conjunto millonario en los festejos tras la victoria ante Racing en el estadio Monumental.

En aquella ocasión, Enzo Pérez le cedió el honor a Elías Gómez -venía de sufrir la pérdida de su madre y una de sus hermanas en un trágico accidente automovilístico- y a Riberi para que las 86 miles personas presentes en el recinto pudieran celebrar junto a ellos.

Antes de desembarcar en el staff de River, el preparador físico trabajó en Deportivo Armenio, San Martín de Tucumán (con Diego Cagna) y Santamarina de Tandil (con Guillermo Pereyra). También fue uno de los personal trainer en la puesta a punto de Pablo Aimar sobre el final de su carrera como futbolista.

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia del fallecimiento de Riberi fue el equipo que milita en la Primera B. “Esas noticias que nunca querrías difundir… Nos dejó un gran ser humano, excelente profesional. Uno de los profes de nuestro último equipo campeón, formó parte del cuerpo técnico de Martin Demichelis. Acompañamos a su familia en este duro momento”, citó el club de Ingeniero Maschwitz en su cuenta oficial en las redes sociales.

“Es indescriptible, no tengo palabras. Fue una sorpresa, un accionar del plantel, y estaré eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí, realmente se nota. Es muy fuerte todo esto. Salir campeón con River, con mi amigo de toda la vida, Flavio Pérez, no es fácil”, había declarado Riberi el pasado 23 de julio de este años después de los festejos por el título que ganó el Millonario, el primero desde la llegada de Demichelis al banco de suplentes.