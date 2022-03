Donnarumma rompió el silencio tras la eliminación del PSG: «Los últimos dos días no han sido fáciles»

Compartir

Las últimas horas de Gianluigi Donnarumma han sido un martirio. Luego de la derrota del París Saint Germain ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League, el arquero italiano fue apuntado como uno de los principales responsables dela eliminación. Su salida en falso en la jugada que terminó siendo el empate parcial de Karim Benzema originó la remontada histórica de los españoles, que torcieron la historia en el Santiago Bernabéu y postergaron el sueño de los parisinos.

La cosa para el portero de 23 años continuó después de los 90 minutos, ya que algunos medios europeos hablaron de una fuerte discusión e intento de agresión frente a Neymar en el vestuario visitante de la Casablanca. Fue el propio brasileño el que desmintió la gresca mediante la publicación de una conversación privada con Gigi. “Hola Ney. Siento lo de ayer, esta noticia es inaceptable”, le escribió Donnarumma adjuntando el link de la supuesta fake news. Neymar se descargó: “Odio venir aquí y hablar de noticias… Pero esto del post anterior es mentira. ¡No hubo pelea dentro del vestuario! Periodistas incompetentes que quieren promocionarse, prueben con el siguiente, ¿ok?”.

Ahora, fue el turno de Donnarumma de hacer un mea culpa y transmitir sus pareceres en las redes: “La eliminación de la Champions fue un duro golpe. Los dos últimos días no han sido fáciles pero precisamente de estos momentos de dificultad salimos más fuertes. Ahora hay que pensar en el presente, en ganar la Ligue 1, dándolo todo como siempre lo he hecho por esta camiseta, por este club y por nuestra afición. ¡Empecemos de nuevo juntos! Allez Paris”.

Donnarumma no tiene tiempo para lamentos. El equipo de Mauricio Pochettino buscará asegurar el título en la Ligue 1 (marcha como líder y le lleva 13 puntos de ventaja a su escolta Niza, cuando se llevan disputadas 27 jornadas) y el primer examen de la recta final será este domingo, cuando reciba al colista Bordeaux en Parque de los Príncipes. Mientras se habla de una profunda limpieza en PSG en el próximo mercado, los franceses pretenden recuperar el cetro de campeón en su país.

Pero además el golero italiano tiene un ojo puesto en su seleccionado nacional: la Azzurra se medirá con Macedonia el jueves 24 de marzo por un lugar en el repechaje decisivo rumbo al Mundial de Qatar 2022. Si triunfa, definirá su boleto con el ganador de la llave que enfrentará a Porugal y Turquía. El último campeón de la Eurocopa quedó segundo detrás de Suiza en la fase de grupos y ahora tiene un camino sinuoso siendo protagonista de la repesca de la Copa del Mundo. Donnarumma fue suplente de Gianluigi Buffon en el repechaje para Rusia 2018 que terminó con global 0-1 ante Suecia y no quiere otra frustación con el buzo de su combinado nacional.

