Dos defensores de la selección argentina en el radar del Barcelona para acompañar a Messi y Agüero

Está claro que, de cara a la próxima temporada, el Barcelona apuesta a un doble desafío: recuperar el terreno perdido en los últimos tiempos en las competencias locales y europeas, y, sobre todo, asegurar la continuidad de Lionel Messi. La gestión de Joan Laporta busca seducir al argentino para que firme la renovación de su contrato y la contratación de Sergio Agüero, amigo personal de la Pulga, ha sido un gesto más que elocuente en ese sentido.

Pero la llegada del Kun es solo un paso en la renovación del equipo que se plantea la directiva del club. Se espera que en las próximas semanas se vayan confirmando nuevos fichajes y en las últimas horas surgieron los nombres de dos futbolistas de la selección argentina: Nicolás Tagliafico y Cristian Cuti Romero.

El lateral de Ajax de Holanda ya había sido nombrado por la prensa europea entre los buscados por el elenco Blaugrana a mediados de 2020, cuando Josep María Bartomeu aún estaba al frente del club. Sin embargo, el desembarco del argentino no logró concretarse.

Ante la necesidad del Barcelona de sumar un lateral izquierdo que pueda rotar en la función con Jordi Alba, en España volvieron a nombrar a Tagliafico -que actualmente se encuentra con el equipo de Lionel Scaloni listo para iniciar el camino albiceleste en la Copa América- como una de las opciones para ese puesto. De hecho, el diario Mundo Deportivo hace hincapié en la voluntad del ex Independiente de dejar el Ajax después de tres años y medio en el club de Ámsterdam.

De todos modos, el argentino no es la prioridad número uno del conjunto catalán, que en primer lugar apuntará su cañones a José Luis Gayá, capitán del Valencia. En caso de que ese fichaje no pueda hacerse, Laporta y la dirigencia del Barça avanzarán en busca de otras alternativas.

En el caso de Romero, el diario Marca asegura que el Barcelona ha entrado en la pelea por una de las grandes revelaciones de la selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Tras la gran temporada que el defensor cordobés tuvo en el Atalanta, clubes de gran jerarquía como el Liverpool o el Manchester United se mostraron interesados en su pase. Queda claro que Blaugrana tendrá que hacer una muy buena oferta para que el ex Belgrano elija seguir su carrera allí y no se vaya a la Premier League.

Mientras, el Cuti se recupera de la sobrecarga muscular que sufrió en el partido de Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla y ya está en Río de Janeiro con el resto de los jugadores de la Selección a la espera del partido de esta tarde ante Chile por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América.

