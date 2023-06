Dueños del PSG le ponen precio a Mbappé para venderlo al Real Madrid

El delantero parisino podría abandonar el París Saint-Germain este próximo verano europeo, luego que le comunicara a la dirigencia que el próximo año no renovará su vínculo. A raíz de ésto, medios franceses informaron la decisión de los dueños qataríes de ponerle un valor para quien lo quiera en el mercado. ¿El monto? 200 millones de euros.

Kylian Mbappé volverá a ser el gran protagonista de este próximo mercado de transferencias en Europa. La estrella parisina estaría a un paso de abandonar el PSG este mismo verano del Viejo Continente, aunque desde Qatar agotan las opciones para que renueve por el equipo francés.

Es que el equipo francés quiere evitar perder al jugador de forma libre en 2024, cuando termina su contrato con PSG, y por eso estaría “en el mercado” de cara a la próxima temporada.

Ante este panorama y según informa Le Parisien, desde Qatar han fijado en 200 millones de euros el precio por el jugador parisino, una decisión que habrían comunicado a Fayza Lamari, la madre y representante de Mbappé. De esta forma, o acepta y renueva o se lo vende por ese precio, bajo ningún punto de vista por un monto menor.

Todo ello después de la carta de Kylian al PSG en la que confirmaba que no iba a renovar hasta 2025, quedando libre por tanto en 2024.

La decisión es no volver a vivir una novela como el verano pasado, cuando parecía que su llegada a la capital española era un hecho y repentinamente renovó con los franceses, y no hay una fecha exacta para que la estrella subcampeona del mundo dé una respuesta.

Relacionado