Duro cruce entre Victoria Villarruel y Juntos por el Cambio por el hackeo al PAMI

La candidata a vicepresidenta apuntó contra Patricia Bullrich por el voto positivo de la coalición macrista la ley de Digitalización de Historias Clínicas. Ritondo y Ocaña le respondieron.

Con las elecciones de octubre marcando la hora política, los dirigentes eligen con lupa qué batallas dar y contra quienes. Dentro de ese marco, este fin de semana hubo un cruce entre la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, y Juntos por el Cambio (JxC).

El motivo de la disputa surgió a raíz de un mensaje en Twitter de Villarruel haciendo referencia al hackeo que sufrió la base de datos del PAMI por parte de cibercriminales y la posterior publicación de miles de datos privado de afiliados.

La acusación Victoria

Villarruel a Juntos por el Cambio

Tras conocerse esa noticia, Patricia Bullrich compartió un tuit acusando a la «incompetencia del Estado» que «facilita delitos como la extorsión o la estafa y pone en peligro la vida de millones de argentinos. Hoy le tocó a los adultos mayores».

Más tarde, Villarruel citó la publicación de Bullrich y se ufanó de haber sido, junto a Javier Milei, la única diputada que votó en contra de la ley de Digitalización de las Historias Clínicas, al tiempo que le espetó su apoyo a dicho proyecto a la candidata presidencial de JxC.

«Patricia, vas a tener que convencer a TODO tu bloque que votó a favor de la digitalización de las historias clínicas… por suerte Javier Milei y yo ya lo sabíamos y por eso fuimos los únicos 2 en votar en contra. Arduo trabajo convencer a todos esos diputados..», disparó la legisladora.

Las respuestas de

Juntos por el Cambio

Uno de los dirigentes que recogieron el guante fue Cristian Ritondo, titular del bloque de diputados del PRO.

«Parece que estás a favor de que volvamos a escribir con pluma y papel. El problema no es la digitalización Villaruel. El problema es la falta de ciberseguridad», comentó Ritondo también en Twitter.

Acto seguido, consideró que la historia única digital «permite que los pacientes tengan acceso en todo momento a su propio historial médico sin depender de la institución donde se atiendan. Esto simplifica su vida y mejora sus tratamientos».

«Querer mezclar eso con la inutilidad del gobierno kirchnerista es deshonesto y retrógrado porque con esa excusa, no podríamos avanzar en ninguna mejora para el ciudadano», cerró el exministro de Seguridad bonaerense.

Desde el campamento amarillo también contestó la diputada Graciela Ocaña: «La digitalización de las historias clínicas no tiene que ver con el hackeo. Sí la incompetencia de los directores del PAMI con Volnovich a la cabeza».

«Está tan preocupada por hacer del PAMI una guarida para los militantes de La Campora que habría olvidado pagar las licencias de los Firewall del sistema informativo», comentó Ocaña.

Por último, subrayó que hace dos semanas que «desde Juntos por el Cambio pedimos la presencia de las autoridades del PAMI en el Congreso y hemos presentado pedidos de informes en ambas Cámaras.»