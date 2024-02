EE.UU. lanzó la represalia contra Irán

En una nueva etapa de la escalada de violencia en Medio Oriente, Estados Unidos lanzó este viernes ataques en Irak y Siria contra objetivos de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y grupos de milicias afiliados, en el comienzo de una campaña de represalia anunciada por la Casa Blanca a raíz del asesinato de tres militares estadounidenses en una base de Jordania.

“Hoy empezó nuestra respuesta. Continuará en los momentos y lugares de nuestra elección”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado.

El mandatario agregó que “Estados Unidos no busca conflictos en Medio Oriente ni en ningún otro lugar del mundo. Pero que todos los que deseen hacernos daño sepan lo siguiente: Si ustedes dañan a un norteamericano, responderemos”.

Se alcanzaron más de 85 objetivos y se utilizaron más de 125 municiones de precisión, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red X. Los ataques iniciales con aeronaves tripuladas y no tripuladas se dirigieron contra cuarteles de mando y control, centros de inteligencia, almacenes de municiones y de vehículos aéreos no tripulados, e instalaciones logísticas y de cadena de suministro de municiones. Estuvieron involucrados numerosos aviones, incluidos bombarderos de largo alcance procedentes de Estados Unidos.

La Resistencia Islámica en Irak, un grupo que comprende múltiples milicias respaldadas por Irán, se había atribuido la responsabilidad del ataque del 28 de enero en el que murieron los tres soldados norteamericanos.