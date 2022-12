Efecto Mundial: Benfica negocia para vender a Enzo Fernández por una cifra récord

Enzo Fernández quedó en el centro de la escena tras ser una de las principales figuras de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista fue vital para el entrenador Lionel Scaloni y fue premiado como el mejor jugador joven del torneo.

El volante, que el próximo 17 de enero cumplirá 22 años, también tuvo un primer semestre brillante en Benfica, donde rápidamente se convirtió en un puntal para el director técnico alemán Roger Schmidt. También fue clave para llevar a su equipo a los octavos de final de la Champions League y quedarse con el primer puesto del Grupo H, relegando a clubes como PSG, Juventus y Maccabi Haifa).

Producto de este escenario, según informó el diario A Bola, los principales clubes del planeta “se encuentran en una competición que parece realmente desenfrenada” por contratar al oriundo de San Martín. El rotativo sostiene que los portugueses tienen sobre la mesa dos ofertas que superan el monto de los 120 millones de su cláusula de rescisión.

El encargado de acercar estas dos propuestas de 127 millones de euros es el agente Jorge Mendes, el mismo que maneja desde hace varios años la carrera de Cristiano Ronaldo. El mencionado medio informó que el representante se encuentra en contacto con el presidente Rui Costa y que no se descarta que pueda llegar un tercer ofrecimiento que escale hasta los 130 millones de la moneda europea. Aunque no se especificaron los nombres de los clubes, la carrera sería entre equipos de la Premier League y La Liga de España. Los mismos serían Real Madrid, Liverpool y Manchester United.

Si bien Benfica anhela continuar con Enzo Fernández al menos hasta el final de la temporada, lo cierto es que estos números tranformarían la venta del futbolista argentino en récord. Primero, el ex River (club que aún conserva el 25 por ciento de su ficha) se convertiría en el centrocampista más caro de la historia, superando los 100 millones que pagó Manchester United por el francés Paul Pogba. También sería la transferencia más cara del Benfica, dejando atrás los 127 millones de euros que abonó el Atlético de Madrid por el delantero João Félix.

Por otra parte se convertiría en el futbolista argentino más caro de la historia, por encima de los más de 90 millones de euros que abonó Juventus por Gonzalo Higuaín.

Enzo Fernández, que ya se encuentra en Portugal junto a Nicolás Otamendi, desde su desembarco en la institución disputó 24 partidos, en los que aportó tres goles y brindó cinco asistencias.

Benfica, por su parte, comenzó a estudiar el mercado en búsqueda de un reemplazante del ex River y puso sus ojos sobre otro jugador de la selección argentina y con pasado en el Millonario: Guido Rodríguez, del Real Betis de España.

