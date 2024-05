Ratifican los operativos con personas sin techo:»No vamos a permitir que duerman en la calle»

“Está mal y es peligroso para todos”, sostuvo el ministro de Seguridad, Waldo Wolff. El funcionario, además, afirmó que según el último censo hay más de 1.000 personas viviendo en la calle, y que se las invita a ir a un refugio

En medio de la repercusión que generaron las declaraciones del secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, sobre la iniciativa que impulsa el gobierno porteño para que no haya personas durmiendo en la calle, el titular de la cartera, Waldo Wolff, respaldó este tipo de operativos, pero aclaró que la medida consta de una invitación para que se refugien en alguno de los Centros de Inclusión Social (CIS).

“Pero si no quieren ir, yo tengo que cuidar al vecino”, subrayó el ministro este domingo en declaraciones radiales.

Ex secretario de Seguridad y Movilidad Sustentable del partido bonaerense de Lanús, Kravetz defendió ayer sábado los operativos que se realizan en CABA con las personas en situación de calle, e insistió que aquellos que tienen “una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores”.

“Quien no acepta esa posibilidad no puede dormir en la calle, tiene que irse a otro lado. Dormir en la calle no es una posibilidad”, advirtió.

Los procedimientos callejeros que lleva a cabo el gobierno porteño generaron controversia en las últimas semanas, con críticas de la oposición, organismos de derechos humanos y de la ex ministra de Desarrollo Humano del GCBA, María Migliore, quien formó parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En ese marco, Kravetz ratificó lo actuado y remarcó que la Ciudad “pasó de tener 725 personas que estaban caminando por la Ciudad de alguna manera, sin tener techo, a casi 9.000″.

“La Ciudad en 2006 censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas. El último censo dio 4.000 personas, de las cuales 2.700 usan paradores y 1300 no, además de las casi 5.000 que entran y salen para hacer cartoneo”, explicó en el programa “No la Ven”, por radio Splendid. “No es un tema menor”, aseguró.

Según el funcionario, la intención del jefe de Gobierno, Jorge Macri, “es ordenar el tema”. “En la Ciudad la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores. El que no acepta la posibilidad de ir a paradores, no puede dormir en la calle. Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio: no vamos a permitir ranchadas”, concluyó.

A modo de respaldo a las declaraciones de Kravetz, Wolff destacó que “la Ciudad de Buenos Aires es la única en la Argentina que atiende la problemática social con los centros de inclusión social”.

“En el último censo tenemos más de 1.000 personas viviendo en la calle, y se las invita a ir a un refugio. Entonces no es una elección estar en la calle, en una ciudad que les da la posibilidad de ayudarlos y contenerlos. Si no, no vamos a permitir que duerman en la calle. Primero porque está mal, y segundo porque es peligroso para todos”, puntualizó durante una entrevista para Radio Con Vos.

Sobre el funcionamiento de los CIS porteños, Wolff detalló que hoy en día “hay más de 3.000 personas” que son contenidas en esos refugios. “Se les da la posibilidad de reinsertarse con un grupo multidisciplinario que los contiene, les da de comer, se pueden bañar, se pueden atender y se les busca la posibilidad de reinsertarse”, precisó.

Al ser consultado por los casos en los que las personas en situación de calle se nieguen a recibir la ayuda ofrecida desde el GCBA, Wolff fue determinante: “Si una persona tiene un colchón, se le saca el colchón y se tiene que ir, no puede dormir en la calle. Sí, se les van a sacar las cosas, previo al invitarlo a un centro de inclusión social. Cobramos impuestos a los vecinos y no pueden tener a alguien durmiendo en la calle”.

“La gente de la calle hace las necesidades en la puerta de las casas, nosotros les damos las posibilidades de ir a un centro de inclusión social. Pero si no quieren ir, yo tengo que cuidar al vecino de la ciudad de Buenos Aires para que no vea a nadie haciendo sus necesidades en la calle”, completó.

La problemática sobre las personas en situación de indigencia tuvo una fuerte repercusión pública el mes pasado, luego que el gobierno porteño publicara varios spots y posteos sobre los trabajos de “orden y limpieza” del espacio público, que involucraban el desalojo y reubicación de las personas sin techo, con personal a cargo del programa Buenos Aires Presente (BAP). Jorge Macri reconoció que esa estrategia de difusión de los operativos fue “poco feliz”.

Superpoblación

carcelaria en CABA

El ministro Wolff también se explayó sobre la superpoblación de presos, otra de las problemáticas que afronta como titular de la cartera de Seguridad de CABA, y afirmó que en el futuro a corto plazo habrá más espacios para alojar detenidos, tal como habían anunciado el último viernes la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

“De acá a tres meses vamos a tener terminados 13 espacios con un sistema modular, donde en cada uno de ellos van a entrar aproximadamente 80 presos. Y de acá a dos años y medio vamos a terminar un espacio con lugar para 500 presos”, señaló el funcionario.

En tono crítico contra el gobierno de Alberto Fernández, Wolff recordó que en CABA había apenas 60 presos cuando comenzó la pandemia de COVID, allá por marzo de 2020. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en poco tiempo. “El Gobierno de Alberto Fernández dejó de llevarse los presos de la Ciudad, y ahora estamos en 1900. Llegamos a tener en nuestra gestión 2.200. No hay ninguna ciudad del mundo que en dos años haya pasado de 60 presos a 2.000, en lugares que no están preparados y con una fuerza que no está formada para cuidar presos”, consideró.

Por último, anunció que la cárcel de Marcos Paz estaría terminada para fines de 2025, lo cual marcaría el final del penal ubicado en el corazón de Villa Dévoto. “Nosotros estamos terminando Marcos Paz. que fue una cárcel que se interrumpió. No le corresponde a CABA, es del Servicio Penitenciario Federal, pero hay un convenio por el cual CABA tiene que terminar la parte que falta. Esto va a estar terminado para fines del año que viene, y ahí se saca la cárcel de Devoto y se lleva a Marcos Paz”, detalló.