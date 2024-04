El Banco Central vendió dólares por primera vez en el mes

El Banco Central tuvo que vender u$s 92 millones de las reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios. Se trata de la primera venta de reservas en abril, a pesar de la estacionalidad positiva para las liquidaciones de divisas por parte del sector sojero.

A pesar del resultado negativo, la autoridad monetaria acumula compras netas de reservas a través del mercado oficial de cambios por u$s 3154 millones en lo que va del mes y u$s 14.530 millones desde el salto devaluatorio que dispuso el Gobierno en diciembre.

Las ventas de reservas se dieron en la jornada en la que apenas se operaron u$s 282,17 millones de contado y el Central dispuso un incremento de $ 1,5 para el tipo de cambio oficial mayorista para ubicarlo en $ 876,50, compensar la inactividad de los dos días previos y mantener el ritmo devaluatorio.

«En una rueda con inusual caída en el monto negociado, a pesar de ser la penúltima del mes, la oferta de divisas lució endeble en parte por factores climáticos que dificultaron las acciones en la cosecha y gremiales que se aunaron para comprimir los ingresos genuinos», comentó el operador Gustavo Quintana.