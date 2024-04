El Gobierno calificó de «descabellados» los aumentos de sueldos de directivos de YPF

El Gobierno calificó de «descabellados» los aumentos de sueldos de los directivos de YPF, según indicó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de Prensa.

«No condice con lo que la gente pretende», aseveró Adorni consultado por los aumentos dispuestos por la petrolera en 2024 por un total de honorarios de $10.189 millones, a repartirse entre los 12 directores titulares, por lo que cada uno cobraría $70 millones mensuales.

Tres son los funcionarios del Gobierno que forman parte del directorio de la empresa: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, su número dos, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero con cargo de director suplente, exentos de los altos salarios.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, los funcionarios que tienen un cargo en algún directorio, perciben su salario en un solo puesto y, en específico, los que tienen rol en el directorio de YPF «cobran lo mismo que un ministro». Es decir, tanto Posse como Rolandi no perciben un doble salario sino uno equivalente en monto al de un ministro y que proviene de la compañía.

Las críticas del Gobierno a los sueldos millonarios de la petrolera. Para Adorni, los aumentos son «indignantes para muchos de los argentinos», por lo que señaló que la administración libertaria está trabajando en eso.

«Hay sueldos que son bajos, hay sueldos que son aceptables y hay sueldos que son descabellados. Nombran YPF, pero hay otros entes descentralizados que no condicen con la normalidad, o con lo que uno o la gente pretende», subrayó el vocero.

En la misma línea, habló de «un gran desorden en las escalas» no solo en los organismos descentralizados sino también en el Estado, y aseguró que la administración libertaria está trabajando en corregirlo. «Muchas cuestiones en términos salariales tan descabelladas vienen de años y años de desorden, y un desmanejo de algunas cuestiones que son indignantes», expuso.

«Se va a trabajar en eso, se va a tratar de corregir no solo estas cuestiones delirantes sino las que son delirantes por lo bajo», señaló Adorni,

Seguidamente concluyó: «Es parte de la tarea que tenemos por delante, pero es una empresa mixta donde efectivamente no tenemos una decisión directa. Estamos trabajando en eso».