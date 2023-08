El campo espera mayores definiciones de cómo se implementarán las medidas anunciadas por Massa

Las organizaciones ruralistas reaccionaron con cautela las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y esperan conocer la “letra chica” de las iniciativas antes de sentar una posición firme al respecto. En las primeras horas luego del anuncio de una serie de beneficios para distintos rubros del sector, las respuestas han sido disímiles, ya que algunas piensan las mismas como “parches”, mientras que otros entienden que podrían ser “positivas”.

Ayer por la tarde, Massa anunció una serie de medidas para el sector agropecuario y agroindustrial, entre las que destacaron la financiación de fertilizantes para productores de trigo y maíz, eliminación de las retenciones para productos industrializados de las economías regionales, mayor disponibilidad de divisas para la importación de soja y compatibilidad de planes sociales con el trabajo agrario.

La lista estuvo lejos de ser el giro radical que esperan en la política oficial hacia el sector, pero en un contexto todavía convulsionado por el shock cambiario posterior a las PASO del 13 de agosto pasado, el reflejo de los dirigentes fue el de señalar la insuficiencia de las iniciativas sin condenarlas de plano.

“Los anuncios que hace el ministro serán efectivos siempre y cuando sean un beneficio que les llegue a los productores” (Pino)

“Estamos analizando las medidas para ver su impacto en las diferentes producciones. Esperamos la implementación de las mismas para tener un panorama más claro”, dijo el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica. En este sentido, indicó que en cuanto “a las medidas para los productores de soja, muchos ya vendieron lo poco que cosecharon, por lo que, ellos no se van a ver beneficiados”.

“Con respecto a fertilizantes -opinó Laucirica- los beneficios dependerán de cómo se implemente la medida y la agilidad para acceder a los mismos. En éste tema, queda la duda como juega el Impuesto País para la adquisición de los fertilizantes, ya que por esta medida se encareció éste insumo”, comentó.

Por último, el titular de la entidad agropecuaria remarcó la medida anunciada sobre el programa “Puente al Empleo”, ya que el mismo es un “reiterado reclamo, principalmente para aquellas economías que ocupan mucha mano de obra estacional, y que pese a lo anunciado, los beneficiarios de los planes sociales no querían perder los beneficios por lo que, no se conseguían trabajadores”.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, remarcó que todavía “no hay precisión en cuanto a las medidas y estamos tratando de tener más datos para dar una idea, pero hasta dónde se sabe son medidas que pueden ser positivas pero escasas”.

En este sentido, la medida en cuanto a la financiación de fertilizantes, Achetoni indicó que “no es mala, pero sí creo que escasa. No hay precisiones de cómo son esas 5 toneladas”, mientras que en lo que respecta a la disponibilidad de divisas para la compras de soja, el dirigente desconoce todavía si son “para comprar acá o en dónde”.

Por último, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, consideró que “los anuncios que hace el ministro serán efectivos siempre y cuando sean un beneficio que les llegue a los productores, y para eso habrá que esperar cómo funciona realmente en el mercado. Esperamos también la instrumentación de estas medidas para poder evaluar el impacto que puedan tener”.

Provincias

Referentes de entidades provinciales también dieron su parecer respecto a las medidas anunciadas ayer por Massa. En sentido, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, planteó que ante “la cuestión de los fertilizantes, como en todos los planes que ha hecho este gobierno hasta ahora, la concreción de los mismos tienen letra chica y tardan muchísimo tiempo. Habrá que ver cómo son estos o cómo se aplica para saber si puede tener un beneficio para el productor”.

“Lamentablemente, volvemos a los parches y a reivindicar, con otra técnica, un dólar distinto. Son los mismos parches y distorsiones que está provocando en el mercado un incremento en el precio de la soja a nivel local, que podrá beneficiar una venta que pueda hacer algún productor que tenga existencias, pero que en la alimentación animal se va a ver resentido con un incremento en los costos. No son las medidas adecuadas”, concluyó Salaverri.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores del Norte (Apronor), Gonzalo Blasco, opinó que “las medidas de Massa siempre van por el mismo lado. El aumento del precio de la soja es recaudatorio, es para el gobierno y no para el sector, porque buscan recaudar, en este contexto, donde precisan el ingreso de divisas”, mientras que “respecto a los fertilizantes, hay que leer la letra chica”.

En cuanto a los anuncios destinados a las economías regionales, Blasco consideró que “le saca las retenciones a productos industrializados, pero lo deja afuera al campo, porque hay que ver si el industrial traslada alguna de esas mejoras al precio. Así, seguimos emparchando”.