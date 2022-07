El Chato Prada explicó por qué la China Suárez no estará en el nuevo programa de Marcelo Tinelli

Compartir

Carlos Baute, Raúl Lavié, Marcela Morelo, Manuel Wirtz, el Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti Sorokin, Cande Tinelli, el Bahiano y Paulina Rubio son algunos de los jurados confirmados del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, que en total contará con cien integrantes, la mayoría de ellos músicos y artistas. De inmediato siguieron sonando nombres que finalmente no llegaron a cerrar, como el de Eugenia la China Suárez, que en los últimos meses se lanzó como cantante.

El Chato Prada terminó con las especulaciones y dijo que la ex de Benjamín Vicuña no estará en el ciclo que se estrenará el próximo 25. “Cuando estás armando un programa, te acercas a uno, al otro. No puede estar todo el mundo. Si bien ella (la China) estaba interesada, creo que tenía una peli, una serie con Disney. Los tiempos no daban”. Sobre los trascendidos que aseguraban que las diferencias con la producción eran por dinero, el productor dijo en el programa de Carmen Barbieri que no era por eso que la actriz no llegó a cerrar.

Hace unos días Marcelo Tinelli hizo un parate en las grabaciones de la apertura para adelantar en diálogo con Socios del Espectáculo, detalles del nuevo formato y se mostró super entusiasmado y expectante: “Falta poquito, dando los pasos finales, es un concurso de canto, probado mundialmente con 100 jurados ahí en vivo, se registra todo”.

“Lo que va a ser esa cantidad de gente”, dijo asombrado y contó que el jurado deberá determinar quién será el mejor cantante. Respecto a los evaluadores, agregó: “Es un tema a quién le das mas participación, y habrá algunos desconocidos que esterarán espectaculares. Es todo nuevo”.

Respecto a los participantes dijo que los quiere conocer y que espera pronto poder charlar con cada uno de ellos. “Hicimos casting por el interior del país y hemos conseguido unos talentos impresionantes”, agregó y confirmó que Thomas Fort, sobrino de Ricardo, hizo la prueba pero que no sabe si quedó o no. Parra resumir, sumó: “Es muy bueno el nivel y es impresionante la cantidad de gente en el jurado, como conductor la mirada para arriba de tener todos ahí va a ser imponente”.

La gran incógnita será cómo se maneja a un jurado integrado por un centenar de personas. A lo que explicó: “No es que todo el mundo va a interactuar sino que habrá una devolución especifica del tema canto, va a ser mas tranquilo y no todos van a tener participación. Va a ser familiar”.

Ya con fecha confirmada para el debut en la pantalla de El Trece, el conductor dijo que le gustaría reunir en el día de la apertura a todos sus hijos, Juana y Francisco, fruto de su relación con Paula Roble, Lolo de Guillermina Valdes, y Mica radicada en México y Cande, de su primer matrimonio con Soledad Aquino.

Según había podido saber Teleshow, se hizo una reforma completa del estudio ubicado en Don Torcuato: se extenderá hacia arriba porque construyeron seis hileras para que entren todos los jueces y, además, la iluminación será más oscura. Por otra parte, también habrá una tribuna con público.

La semana pasada el mismo Marcelo Tinelli presentó en las redes sociales la primera de las promociones del nuevo ciclo. Se trata de un video que dura 47 segundos y cuyo rodaje tuvo lugar en la zona de Palermo durante noche. Allí se ve al conductor corriendo con un conjunto deportivo color negro, en determinado momento se detiene y lanza un grito al mejor estilo Freddie Mercury. De inmediato, comienzan a encenderse las luces de los departamentos del edificio frente adonde cantó y los vecinos lo imitan. Él responde, ellos también. Emocionado, alza sus manos, los alienta y hasta los dirige como si fuera un director de orquesta. “Gran estreno: Canta conmigo ahora”, se ve en pantalla y él pregunta: “¿Están preparados?”.

