El conmovedor saludo de Claudia Villafañe a Diego Maradona por su cumpleaños

En el primer cumpleaños de Diego Maradona desde su muerte el pasado 25 de noviembre, se esperan homenajes y recordatorios en todas partes del mundo para mantener en alto el recuerdo de Pelusa. En Argentina, parte del cronograma celebratorio se inició el jueves con el estreno de Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime que significó acaso la última gran batalla entre el futbolista y Claudia Villafañe, su ex esposa y madre de sus hijas Dalma y Gianinna.

Sueño Bendito fue autorizada por el futbolista y por medio de un documento que lleva su firma, pidió expresamente que se relataran determinadas situaciones que había descrito como “trágicas”. Algunas de ellas, vinculadas a Claudia y a su ex suegro -ya fallecido- Coco Villafañe, a quien acusa de haberlo “introducido en el mundo de las drogas”. Desde que apareció el escrito, la empresaria elevó a la Justicia un pedido para que no se la mencionara en la serie y mucho menos se haga referencia a aquellas determinadas situaciones.

A la hora del estreno mundial de la serie -las 22 del jueves en la Argentina-, Claudia Villafañe se encontraba en España. Allí viajó a llevar a su nieto Benjamín -fruto de la relación de Gianinna Maradona y Sergio El Kun Agüero- para que se reencontrara con su padre, futbolista que recientemente fue transferido desde el Manchester City de Inglaterra al club Barcelona de dicho país.

En este contexto, sorprendió el mensaje del viernes que publicó la empresaria en Instagram. Cuando en el país ibérico habían dado las 12, subió a sus historias un conmovedor recordatorio a quien fuera su esposo y padre de sus hijas. “Donde estoy ya es 30/10. ¡Feliz cumple al cielo! Sé que todo lo ves”, escribió la campeona de Masterchef Celebrity sobre el fondo de un inmenso cielo bien celeste, apenas cubierto por unas nubes. Una de las postales que se inmortalizó entre los maradonianos poco después de su muerte.

Casi en simultáneo con su madre, y en consonancia con lo que viene publicando los últimos días, Gianinna subió a su Instagram una hermosa postal familiar. El Diego -en la época de su mechón rubio-; La Claudia y las nenas (uniformadas con un vestido rojo) hechos uno en una foto para la eternidad. “La vida por abrazarte así de nuevo”, escribió la diseñadora, anticipándose a los saludos que vendrán para el futbolista.

