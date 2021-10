Se juega la 1° fecha del Torneo Transición de Primera A

Compartir

Con la disputa de un total de siete partidos se pone en marcha en esta jornada de domingo la 1° fecha del Torneo Transición de Primera A de la Liga Formoseña de Fútbol. Habrá partidos en 8 de Diciembre, Fontana, Sol de América y Chacra 8.

Zona A

-Cancha del Club 8 de Diciembre: 16: 8 de Diciembre- Fontana

-Cancha del Club Fontana: 14:30: Defensores de Formosa- Libertad del Eva Perón. Libre: San Lorenzo.

Zona B

-Cancha del Club Sol de América: 14:30: 1° de Mayo- Independiente Fontana. 16:30: Sol de América- Garrido.

-Cancha del Club Fontana: 16:30: Sportivo Patria- San José Obrero.

Zona C

-Cancha del Club Chacra 8: 14:30: Sol de Mayo-San Martin. 15:30: Chacra 8- Defensores del Rosario. Libre: José Manuel Estrada.

Cena de reencuentro

A horas de que la pelota empiece a rodar nuevamente en la ciudad, se llevó a cabo una cena de camaradería, de la que participaron el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), Ing. Jorge Jofré; jugadoras, jugadores y dirigentes del fútbol.

En todas sus modalidades y categorías; árbitros e integrantes del Tribunal de Penas, a fin de celebrar el inicio de las competencias y, a la vez, realizar importantes anuncios.

Al respecto, el presidente de la LFF, Jorge Jofré, expresó: “Me pone muy contento la vuelta del fútbol después de mucho tiempo, con el inicio de este campeonato reducido, y más aún porque la otra buena noticia es que, después de haber dialogado con el gobernador Gildo Insfrán y la Policía de la provincia, hemos decidido permitir el ingreso del público, respetando el aforo establecido”.

Con respecto al agradable encuentro desarrollado en las instalaciones del Sindicato Vial, el jefe comunal manifestó que “esta es la cena de reencuentro del fútbol, en todos los órdenes, ya que están representantes de los clubes de fútbol de campo, masculino, femenino e infantil; futbol de playa y futsal, integrantes del Tribunal de Penas y los árbitros”.

“Tenemos que trabajar para poner de pie nuevamente al fútbol formoseño. Sé que no va a ser fácil, puesto que por los efectos de la pandemia los clubes se desfinanciaron, perdieron muchos socios que dejaron de aportar su cuota y los campos de juego sufrieron la falta de mantenimiento. Sin embargo, con el gran esfuerzo que están haciendo los dirigentes, la mayoría de las canchas de fútbol se están poniendo en condiciones y ya la Policía habilitó cinco de ellas para el desarrollo de los torneos”, señaló más tarde.

Seguidamente, dio a conocer una novedad surgida hace unos días atrás: “Tuvimos una importante comunicación desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde nos confirmaron que van a hacer realidad el proyecto que tenían desde un principio, que es la descentralización total de la entidad madre de nuestro fútbol; es decir, que cada provincia tendrá una delegación de AFA, con un empleado y un delegado provincial, cargo que en este caso me corresponde por ser el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol; algo muy importante, porque de esta manera ya no habrá necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires para realizar gestiones”.

Para cerrar, Jofré pidió un minuto de silencio para “recordar a todas y todos los jugadores, dirigentes, árbitros y allegados al fútbol que fallecieron por la pandemia del coronavirus, ya que hicieron un importante aporte para hacer grande a nuestro fútbol, y deseo a todos y todas que tengamos un gran torneo, donde prime el respeto, la caballerosidad y la sana convivencia deportiva”.

