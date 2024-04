La Joaqui y Luck Ra, cada vez más cerca en medio de rumores de romance

Desde hace varios días crecen los rumores de romance entre La Joaqui y el cantante cordobés Luck Ra. En las últimas horas la artista dio una entrevista con Nadie dice Nada, el programa de streaming de LuzuTv. Ahí, Nicolás Occhiato y su equipo ahondaron en el presente amoroso de la artista y la intérprete de “Butakera” sorprendió al revelar que era la primera vez que se sentía realmente enamorada.

Flor Jazmín Peña le preguntó: “¿Qué sentís ahora de distinto que crees que realmente estás enamorada?”. A lo que la cantante de “Muñecas” respondió: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba, me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”. Con este panorama, y al ver la intensidad con la que la artista contaba la situación, el equipo le preguntó si la persona que la enamoró sabía de esta situación, a lo que ella sostuvo que el amor es correspondido. “Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”.

En ese sentido, los fanáticos de la cantante empezaron a especular sobre quién era el joven del que se había enamorado y muchos creen que se trata del cordobés. Por ejemplo, en esa misma entrevista, La Joaqui aclaró que está conociendo a alguien y que la primera cita con esa persona fue a ver una pelea de boxeo y casualmente los internautas encontraron una foto de ambos disfrutando de un encuentro deportivo de las mismas características.

También dijo que el joven en cuestión era “cinco años menor” que ella, una diferencia de edad que también coincide con el intérprete de “La morocha”, 25 y 29 respectivamente.

Ahora, un reconocido bar de Buenos Aires compartió un posteo de varios artistas que asistieron a su fiesta de este viernes. La primera postal es una foto de Luck Ra abrazado a una joven encapuchada que no revela su identidad. Minutos antes habían compartido una imagen de La Joaqui con el mismo hoddie y también se ve al cantante de fondo, aunque al poco tiempo de haberla publicado, la eliminaron.

Pero Teleshow tuvo acceso a la foto en cuestión, que demuestra que entre ambos hay muy buena onda y complicidad. Y una prueba más, acaso la más decisiva, de un romance entre dos de los artistas más populares del momento.

Esta nueva prueba llega días después de que los cantantes se convirtieran en el foco de atención en las redes sociales, cuando la cantante publicó un video bailando uno de los últimos temas del artista. Ahí se generó un ida y vuelta que desató un sinfín de reacciones entre los internautas.

“Qué bien te queda Córdoba a vos”, señaló el joven referente de cuarteto al ver el video donde la intérprete baila Mil preguntas, la nueva colaboración del cordobés y Q’Lokura.

Por su parte, la joven artista había publicado junto al clip donde se la ve disfrutando del tema la siguiente descripción, en alusión a la canción que se encuentra en uno de los puestos más altos de las plataformas de música: “Yo viviéndomela cantando esta canción a todo pulmón, sabiendo que mi amorcito es bueno y fiel”. “¿Confirman que somos todos?”, consultó la expareja de Sandro Moral.

Pero nadie se esperaba el comentario por parte del intérprete de la canción, quien sorprendió a sus seguidores al dejarle su mensaje en la publicación original. La situación no terminó ahí, sino que ella decidió seguirle la conversación con una respuesta que dejó a más de uno sin palabras “Y un cordobés también me puede quedar bien”, señaló la cantautora.