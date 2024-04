Un hombre chocó borracho y amenazó con un arma a los agentes para resistir un control de tránsito

Un típico accidente de tránsito estuvo cerca de terminar en tragedia en la provincia de Neuquén. Un hombre chocó con su camioneta en la localidad de Picún Leufú, pero reaccionó de la peor manera cuando le quisieron inspeccionar el vehículo. En un absoluto estado de ebriedad, sacó su arma e intentó resistirse infructuosamente al procedimiento.

El siniestro se produjo ayer a las 11 de la mañana, en el cruce de las avenidas Maestro Sosa y Primeros Pobladores, del pequeño pueblo neuquino. El conductor, un poblador de 60 años y conocido en la zona, se subió al cordón cuneta del bulevar con su Peugeot 504, de color claro, y quedó colgado sobre él.

Tras la mala maniobra, una inspectora de tránsito llegó al lugar para determinar lo que había sucedido. El hombre se negó a realizar el test de alcoholemia. Lógicamente, esta persona se encontraba borracha.

Pero la negativa no terminó ahí y la tensión siguió escalando. El poblador no quería salir del rodado. Personal policial se trasladó hacia el bulevar e intentó mediar para que el accidentado depusiera su actitud. Los agentes lograron que bajara del vehículo, pero la situación se descontroló rápidamente: el hombre empuñó un arma de fuego y les apuntó a dos efectivos. Y les decía: “Les voy a meter un tiro en la frente”.

“Su hostilidad se dirigió a ellos, amenazándolos con un arma, para evitar que le secuestren la camioneta”, le contó el jefe de la comisaría N°9, Cristian Velázquez, a LMNeuquén.

Fueron minutos de mucha tensión y nerviosismo en las inmediaciones de una escuela. Varios vecinos se acercaron para ver lo que estaba pasando y comenzaron a filmar con sus teléfonos celulares. Velázquez reprodujo que el detenido se negaba en todo momento a que se llevaran su camioneta. “Me van a tener que disparar”, parafraseó el jefe policial. En el video registrado por uno de los vecinos se observa al sujeto con boina, la remera levantada a la altura del pecho y visiblemente acalorado. Fuera de sí.

El personal, también armado, continuó exigiéndole al conductor que bajara el arma. Cuando finalmente lo hizo, otros policías que habían acudido en refuerzo del personal lograron reducirlo. Finalmente, los policías lograron rodearlo y reducirlo. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo y lo trasladaron a la comisaría local.

“El hombre no llegó a disparar. En todo momento su agresión fue empuñando el arma”, aclaró Velázquez.

El arma calibre 22 era de marca Bagual, color plata, sin numeración. Estaba apta para el disparo: tenía ocho municiones, una de ellas percutada, y en condiciones de disparar. Las diligencias tenían previsto determinar si el sujeto es legítimo usuario.

Luego de quedar bajo la órbita judicial, los efectivos policiales realizaron un allanamiento a la vivienda y otra propiedad del detenido. Tanto el arma como su camioneta fue secuestrada por falta de documentación. Es una retención preventiva hasta el que hombre pueda presentar toda la información requerida.

El poblador carece de antecedentes penales, pero tras el violento episodio de tránsito enfrentará una causa judicial que inicialmente investiga los delitos de “portación ilegal de arma de fuego” y “amenazas calificadas”. Por estas horas permanecía detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal, con asiento en Cutral-Co.