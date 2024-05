Se viene Margarita, la secuela de Floricienta

Floricienta, la icónica tira de ficción protagonizada por Flor Bertotti y creada por Cris Morena, logró dejar una huella en varias generaciones. A dos décadas de la obra original, la productora argentina dio a conocer su secuela, Margarita, una historia que continúa la historia de su conocido personaje, pero esta vez a manos de su hija. Desde las redes sociales, los primeros atisbos de la serie se han podido conocer y más de uno se ha emocionado.

Llena de canciones y una trama completamente original, el trailer de la telenovela fue lanzado tan solo unas semanas atrás y ya ha logrado captar la atención de su potencial audiencia. Mientras que algunos personajes como Delfina y Malala, encarnadas por Isabel Macedo y Graciela Stéfani, regresan a la pantalla, otros tendrán su primera aparición en esta tira, por lo que abundarán nuevas figuras para la flamante ficción. Siendo uno de ellos la protagonista, cuyo papel realiza Mora Bianchi, quien fue presentada como la heredera de Flor y El Conde.

A su vez, Mary del Cerro, Rafael Ferro y Julia Calvo también se suman al elenco juvenil con el que cuenta este proyecto, el cual se estrenará en una conocida plataforma de streaming. Y, por si fuera poco, la heroína de esta historia contará con un interés amoroso, para cuyo rol fue elegido Ramiro Spangenberg, quien estudió en la academia Otro Mundo, perteneciente a la productora de esta historia, junto a Bianchi.

Hasta el momento, los usuarios han podido apreciar algunos de los temas que forman parte de su banda sonora. Siendo estos “Me quiere mucho, poquito, o nada” y “Corazones Rojos”, el cual se estrenó el pasado 25 de abril con un videoclip que encabeza la pareja protagónica completamente ataviados de un look colorado y, además, en compañía de una coreografía musical. Pero eso no es todo, ya que el personaje de Macedo también cuenta con su propio himno, el cual se titula “Reina de todo” y tiene como fecha de estreno este jueves 9 de mayo.

Respecto a este lanzamiento, Cris Morena, en declaraciones periodísticas dijo: “Me explotó en el pecho hacer Margarita. Fui una arriesgada, entrené gente y escribí la historia sin tener el contrato”. A su vez, respecto a la joven de 19 años que encabeza la tira, la actriz señaló que “mantiene algo del espíritu de Floricienta, pero es una historia completamente nueva”.

Por su parte, Macedo se mostró muy contenta de retomar a la villana que supo encarnar hace dos décadas atrás. Al momento de conocerse su participación en la telenovela, la intérprete escribió en sus redes sociales y expresó la gran felicidad que le causaba poder participar del proyecto. “No puedo parar de llorar al ver videos e imágenes de todo lo que pasó en estos 20 años de Floricienta y todo lo que se viene”, aseguró en Instagram.

Flor Bertotti se refirió a su ausencia en el spin-off de Floricienta

Como era de esperarse, el lanzamiento de la secuela reavivó el fanatismo que supo protagonizar la cantante, por lo que los pedidos de su participación se hicieron oír. Pero artista se hizo a un lado y explicó que no tenía planes de sumarse al elenco de la tira. Ante la insistencia de los usuarios, la actriz dio a conocer sus motivos en una entrevista en La Divina Noche de Dante (El Nueve).

“El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar”, explicó Bertotti a inicios de este año.

Sosteniendo esa línea, sumó: “Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico, y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”.

Por otra parte, Flor no dudó en expresar el cariño que logró “cosechar” con el programa. “Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo, o a un recuerdo de su familia, con su familia, de ir al teatro. Sería desagradecida si no lo valorara, y si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, cerró.