Justin y Hailey Bieber confirmaron embarazo

La modelo Hailey Bieber y su esposo, el cantante Justin Bieber, anunciaron que están esperando su primer hijo juntos, noticia que ha sido celebrada por los fanáticos de la famosa pareja. La dupla, que registró su matrimonio en 2018 en un juzgado de Nueva York, compartió el acontecimiento a través de la plataforma de Instagram, red social en la que ambos amasan millones de seguidores.

En sus propios perfiles, los famosos adjuntaron un video y un set de fotografías de la renovación de votos de la pareja. Hailey luce un largo vestido blanco de encaje y un velo que resalta su creciente vientre. Otras imágenes muestran al cantante canadiense abrazándola. La cámara destaca los anillos de boda de los cónyuges y futuros padres primerizos.

La descripción en las publicaciones de Instagram coinciden. Justin etiquetó a Hailey y ella también hizo lo mismo en su post.

El anuncio sale a la luz tras varios episodios de rumores y especulaciones sobre un supuesto embarazo. El pasado octubre, la modelo había hablado de ello con GQ HYPE y expresó su frustración por los comentarios que asociaban “una simple hinchazón” con el estar en la dulce espera.

“Sería mentira si dijese ‘oh, no me importa‘”, explicó en esa oportunidad. Además agregó que cuando realmente estuviese gestando, “ustedes en Internet serían los últimos en enterarse”.

Asimismo, en una entrevista con The Sunday Times en mayo de 2023, Hailey reveló su profundo deseo de ser madre, un anhelo que, admitió, “la emociona hasta las lágrimas”. Sin embargo, también expresó que sentía cierto temor sobre la idea, pues imagina que su futuro hijo deberá enfrentar mucha presión al estar, inevitablemente, en el ojo público.

Por su parte, Justin había demostrado un claro apoyo hacia su esposa y su decisión de esperar el momento adecuado para embarazarse. Según reportes de Us Weekly, el cantante se mostró completamente solidario con las decisiones y sentimientos de Hailey acerca de la maternidad,

“Es algo de lo que han hablado mucho, pero ella ha pasado por muchas cosas este año y él nunca querría presionarla para que hiciera algo con lo que no se sintiera cómoda al cien por ciento”, dijo una fuente cercana a la pareja. “Sabe que tendrán hijos cuando llegue el momento, pero es una decisión muy importante y algo en lo que ambos deben estar de acuerdo. Justin esperará a Hailey todo el tiempo que necesite”, compartió la fuente.

Aunque la fecha no es exacta, Justin Bieber y Hailey Baldwin se conocieron por primera vez en el año 2009, durante un breve encuentro facilitado por el actor Stephen Baldwin, padre de Hailey. La amistad que nació en ese entonces evolucionó hacia un romance con el paso del tiempo.

Después de altibajos y una relación intermitente, la pareja retomó su noviazgo con fuerza en 2018. En julio de ese mismo año se comprometieron y en septiembre registraron sus nupcias por la vía civil. En 2019, la pareja organizó una ceremonia más grande en Carolina del Sur, donde celebraron su matrimonio con amigos cercanos y familiares.

Desde la presión mediática hasta la batalla de Justin contra la depresión. Las dificultades no fueron ajenas en esta etapa de la familia Bieber, sobre todo con el constante escrutinio público sobre su relación.

Uno de los rumores más fuertes sobre una crisis en su relación se encendió a fines de febrero de 2024 a raíz de una publicación de Stephen Baldwin. El padre de la modelo difundió en sus redes sociales un video pidiendo oraciones a favor de la pareja. A las semanas, Hailey respondió contundentemente en Instagram y dijo que “los constantes chismes y ‘blind items’ que circulan en TikTok están “100% equivocados”.

“Sé que puede ser divertido alimentar estas historias, pero sepan que siempre son falsas. Besos, lo siento por arruinarlo”, concluyó.