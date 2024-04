Servicio de energía eléctrica: piden al gobierno nacional deje sin efecto los próximos aumentos

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó al Ministro de Economía, Luis A. Caputo y al Secretario de Energía de Nación, Eduardo R. Chirillo, dejen sin efecto los nuevos y próximos aumentos para la energía eléctrica, que se establecerán a partir del mes de mayo y que los usuarios deberán enfrentar con sus salarios en las facturas del mes de junio del presente año.

Asimismo, requirió no se apliquen, “indexaciones mensuales en la generación y menos aún en el transporte energético, pues esta modalidad implica encarecer fuertemente los costos que deben afrontar los usuarios residenciales y comerciales”, dado que ello, más los actuales y elevadísimos incrementos autorizados en los 4 primeros meses del año, dentro del proceso de sinceramiento que inició el Gobierno Nacional de Javier Milei, para obtener superávit fiscal, estos costos se tornan impagables, haciendo que miles de grupos familiares, “ingresen a la pobreza energética, privándolos de los servicios básicos para llevar una vida digna, toda vez que, sin energía es imposible refrigerar alimentos, tener acceso a medios de comunicación, al suministro de agua o inconvenientes para estudiar entre otros problemas”.

Se fundamentó el requerimiento en que, “a partir del mes de mayo la Secretaria de Energía establecerá nuevos aumentos de precios estacionales que impactarán especialmente en los usuarios residenciales N2 y N3, como así también, en las PyMEs e Industrias”; recordándose que, hasta la fecha continúa vigente la segmentación de subsidios, donde los usuarios comprendidos como N1 -altos ingresos-, no reciben ningún subsidio por parte del Gobierno Nacional y los N2 -bajos ingresos- y los N3 -ingresos medios-, al superar sus consumos indispensables en cada hogar se encuentran pagando en un alto porcentaje una -Tarifa Plena-.

Por último, se señaló que, la implementación de la -Canasta Básica Energética- a la cual nos opusimos en las diversas Audiencias Públicas convocadas por la Secretaria de Energía y por el ENRE, no ha sido instrumentada por las dificultades en el entrecruzamiento de datos que se necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus facturas y por ello, se insistió en que, al momento de la concreción de dicha Canasta, se tomen parámetros que permitan auxiliar económicamente a los sectores más vulnerables y que se encuentran dentro de los grupos comprendidos en los de bajos y medios ingresos, debiendo fijarse porcentajes por debajo del 5% (y no del 10% como lo hace el Gobierno Nacional); toda vez que el mismo busca que los subsidios únicamente se apliquen cuando la factura exceda el 10% del ingreso del hogar y siempre sobre dicho monto excedente, supuestamente en base a que en argentina el pago de la energía implica tan solo el 3% del costo de los hogares, “cuando observamos a diario que para hacer frente a las actuales tarifas impuestas, cada grupo familiar, está destinando entre un 40 y hasta 50% de sus ingresos para poder pagar el servicio de energía eléctrica”.