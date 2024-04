Fórmula 1: los Verstappen negociarán con Mercedes tras el GP de Miami

Max Verstappen y su grupo de representación se reunirán con los máximos mandatarios de Mercedes tras el GP de Miami para negociar su posible incorporación ya en 2025, según la última información procedente de Alemania. Los de Brackley quieren al tricampeón a toda costa en sus filas y estarían dispuestos a ofrecerle 150 millones de euros, un contrato de embajador y hasta incorporar a Helmut Marko.

Ese periodo de 10 días que hay tras el GP de Miami y el de Emilia Romaña, puede cambiar el transcurso de esta Silly Season 2024, una de las más agitadas de todos los tiempos. Nada más volver de Florida, Verstappen y su grupo de representación se sentarán a negociar con la plana mayor de Mercedes, según adelanta el reputado periodista, Ralf Bach, del portal web alemán F1 Insider.

En la negociación, se espera que esté el propio Max, junto a sus dos hombres de confianza, su padre Jos Verstappen y su representante, Raymond Vermeulen. En el lado de Mercedes, estarán las tres grandes figuras de la marca, el CEO del Grupo Daimler, Ola Källenius, el máximo accionista de INEOS, Sir James Ratcliffe y el jefe de equipo y propietario de un tercio del equipo, Toto Wolff.

Pese a tener contrato con Red Bull hasta 2028, Verstappen puede ejecutar su cláusula de salida en caso de que el asesor de la marca en los deportes de motor, Marko, ya no esté con ellos. El austriaco, tal y como informa la publicación ya mencionada, no se va a interponer en el camino de Max y quizá Mercedes pueda ficharlo en caso de que el vigente campeón del mundo se vaya a Brackley.

Desde la apertura de una investigación a Christian Horner por un presunto comportamiento inapropiado, la tensión y los rumores se han adueñado de una Red Bull que sigue dominando en pista. Eso sí, las especulaciones que se iniciaron ayer de que Adrian Newey abandonará el equipo próximamente y la reacción de su jefe de equipo ante el interés de Wolff en fichar a Verstappen deja claro que el ambiente está muy tenso internamente.

Además de abrirle las puertas del equipo a Marko, F1 Insider revela que Mercedes quiere convencer a Verstappen con una suculenta oferta de 150 millones de euros por temporada, además de un contrato de embajador de la marca bien remunerado. El personal de Brackley vería también con muy buenos ojos la llegada de Max pese a las tensiones vividas en 2021.

Si Verstappen llega al equipo, Mercedes recuperaría la figura germanoparlante en uno de sus pilotos oficiales que no tiene desde Nico Rosberg en 2016. Max, de Países Bajos y nacido en Bélgica, ostenta una gran fluidez para hablar alemán y en lo extradeportivo, es un gran aliciente para la marca de la estrella, además de en la pista, ser, lógicamente, el piloto del momento.

En las negociaciones, Verstappen también dejará claras sus exigencias y una es que Mercedes mejore su rendimiento en pista para poder tener opciones de luchar por victorias en 2025. Además, quiere que Wolff intente atraer a figuras técnicas de alto calibre dentro de Red Bull, acorde también con la información de Bach y F1 Insider.

Pese a que Red Bull es la mejor opción para hacerse con el título a corto plazo en 2025, Verstappen quiere mirar más allá y para él además, lo más importante es el ambiente del equipo. El departamento de Red Bull Powertrains no deja de ser una auténtica incógnita pese a su asociación con Ford y Mercedes, tras su incontestable éxito en la última normativa de motores desde 2014, suena como una opción más convincente para triunfar a partir de 2026.