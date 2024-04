«El desfasaje entre una factura y otra que aplica Nación es un atropello»

Ayer visitaron Expres en Radio el director de REFSA, Fernando De Vido y el gerente de Servicios de REFSA Benjamín Villalba, quienes se refirieron al tema de la energía eléctrica y explicaron que las subas en la tarifa responden a una decisión del Gobierno Nacional. En este sentido, dejaron en claro que “los aumentos no son de REFSA sino que el problema es nacional”.

Primero, los mismos se refirieron a cómo es el funcionamiento del sistema, y porqué el usuario termina abonando un determinado monto final.

De Vido comenzó exponiendo que la energía forma parte de un sistema eléctrico que tiene distintos componentes los cuales son importantes de remarcar. “Los mayores conocieron las viejas usinas que estaban en cada localidad, hoy hay un sistema eléctrico nacional que está regulado por una Ley Nacional que se divide en la generación, transporte y distribución, son tres eslabones que están bien marcados”, dijo.

En cuanto a la generación señaló que hay parte que es del Estado, otra que está concesionada y otra totalmente privada con la particularidad “que está concentrada en muy pocas manos” por eso remarcó que es importante destacar la política energética para lo cual tiene que estar el Estado como “arbitro”. “Al ser un sistema esto necesita regulaciones y decisiones políticas.”, insistió.

Seguidamente acotó que “debe existir control y regulación en lo que se genera a lo largo y ancho del país, y ahí tenemos a la Secretaría de Energía de la Nación y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima – CAMMESA- que armoniza los despachos; también regula el sistema de transporte y de transformación”.

Al ser consultado si las provincias tienen participación en CAMMESA respondió que no, ya que está conformado por generadoras, distribuidoras, pero el voto de oro la tiene la Secretaría de Energía que tiene directores. “Todas las provincias y sus distribuidoras estamos ausentes. Formosa es un caso particular porque no tenemos otra distribuidora que no sea la nuestra REFSA, pero hay provincias que tienen cooperativas que tienen otras empresas”, detalló.

Y continuó diciendo que “es necesario explicar esto para que se comprenda la importancia, y las responsabilidades que a cada actor le corresponde y saber las responsabilidades políticas que cada sector tiene”.

Detalló que CAMMESA y la Secretaría de Energía son quienes establecen los costos de la energía mayorista, del transporte hasta que llega al medidor. “Nuestra empresa REFSA, tiene un solo medidor, entonces toman la medida de manera on line a las 00 horas del ultimo día arranca un nuevo período al siguiente. Tras la medición nos generan una factura que hay que pagarla antes del vencimiento, por ejemplo, una factura del mes de enero se paga al 10 de marzo; a esto hay que sumarle que te intiman para que pagues, pero para tranquilidad de los formoseños quiero decirles que Formosa es una de las dos distribuidoras de todo el país que con un gran esfuerzo esta al día”, asintió.

Por su lado, Villalba agregó que “REFSA tiene un gran gabinete que está en la ‘Gran Formosa’ y mide toda la energía que entra a Formosa; ellos solo miden, si nosotros tenemos o no pérdidas es problema nuestro. Miden la energía como viene, y como no hay subsidios nosotros tenemos que ver cómo se paga y cómo se distribuye”.

“La última factura de CAMMESA del 1 de enero al 31 de enero con vencimiento al 11 de marzo fue de 2.300 millones de pesos, y ahora el periodo facturado del 01 de febrero al 29 de febrero con vencimiento al 8 de abril, por igual consumo, no hubo variación, el costo a pagar es de 5.711 millones de pesos. Vemos ahí el descalce financiero. Hace 13 años que estoy en la empresa, primero como subgerente y ahora como gerente, y este tipo de atropello de factura a factura no lo vi antes”, confió.

Justificación de

la suba de precios

A continuación, al ser indagados sobre la “justificación” para las subas que luego son trasladadas a los usuarios De Vido remarcó: “entras al Boletín Oficial y están las Resoluciones emitidas para esta área en el mes de noviembre para el período de diciembre -enero, febrero, marzo y abril. Esta resolución -la 7/24- implicó aumentos en el costo de abastecimiento en el precio de la potencia el 3252%, quiere decir que lo que se pagaba 1 pagas 32 veces más; en el precio del transporte tuvo un incremento del 1254% y en el valor de la energía fue variable, y también fue variable la quita de subsidio porque tenemos que tener en cuenta que el ajuste el precio de la energía para algunos sectores fue del 420%. No te dan la explicación de por qué la suba”.

Al momento de hablar si ese valor de la energía manifestó que “tenemos que tener un Estado que analice los costos y los fije; si dejas en manos de un poder concentrado la fijación de este costo se está llevando absolutamente todo el esfuerzo de miles de formoseños en particular y de millones de argentinos en general a concentrar”.

“Tenemos que tener una Secretaría de Energía que ponga límites a la fijación de estos costos para defender el interés común, a los millones de argentinos, un Estado debe estar presente para defender con normativas que no produzcan estos impedimentos que vamos a tener todos al momento de pagar, tanto la empresa como los usuarios”, insistió el Director de REFSA.

Y enfatizó: “de ninguna manera se puede establecer de un 30 de enero al 1 de febrero un impacto de estas características. Yo creo y estoy convencido que el sinceramiento tiene que ver con respecto a qué conceptos políticos vos tenes del valor de la energía”.

Formosa

Por otra parte, Villalba habló del costo que van a pagar los usuarios en Formosa. “Esto nosotros ya lo vivimos, en la época del ingeniero Macri donde tuvimos un 3000% de aumento, nada más que ahora vienen a hacerlo más rápido ya que de una factura a otra están levantando un 300%; esto no solo es en Formosa sino en todas las distribuidoras de la República Argentina”, aseguró.

“Hay un desfasaje muy importante porque tenemos cuadros compartidos; venimos de mal y vamos a peor, nosotros hicimos los cálculos. No llegó la Resolución de un día para el otro, la verdad nos sorprendimos. Nunca pasó este desfasaje tan grande de una factura a otra. Ahora va a venir una nueva factura con el porcentaje que aplica Nación, por eso hacemos hincapié y somos muy claros con las responsabilidades de cada sector. Nosotros somos los que distribuimos, esto lo va a pagar la gente, nosotros hicimos un esfuerzo, hicimos un estudio para que no sea en forma directa que vaya 300% a cada usuario”, añadió.

“Las subas no son de REFSA, nosotros por eso salimos y explicamos que el problema es nacional, el desfasaje entre el costo de la energía y los salarios es muy grande”, cerró diciendo.