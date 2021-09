El DT de la Juventus soltó una crítica feroz contra el plantel sin saber que lo estaban filmando

Compartir

Mientras que Cristiano Ronaldo y el Manchester United permanecen invictos en las cinco fechas que van desde el comienzo de la Premier League, la Juventus atraviesa un presente totalmente opuesto en la Serie A. Desde que comenzaron los rumores sobre la salida de la leyenda lusitana hasta que se confirmó su partida, la Vecchia Signora no logró ni una victoria.

Pasaron a penas cuatro fechas desde el inicio del torneo doméstico y todavía hay tiempo de dar un golpe de timón dentro de un barco que corre riesgo de hundirse. Es que hasta el momento, el equipo que supo dominar por nueve años consecutivos el campeonato local, ahora se encuentra en la parte más baja de la tabla junto al Salernitana y el Cagliari.

El último fin de semana el elenco de Turín volvió a llevarse el sabor amargo cuando no pudo sostener la ventaja y empató con el Milan en uno de los clásicos más atrapantes del norte italiano. El Rossonero rescató la igualdad en el Allianz Stadium y la Juventus, que tuvo entre sus titulares a Paulo Dybala, ratificó su mal comienzo en la temporada sin poder ganar con una pobre cosecha de 2 empates y otro par de derrotas, por lo que quedó en la zona roja del descenso.

El español Álvaro Morata, había marcado el tanto para el equipo local, pero cerca del cierre el croata Ante Rebic selló el 1 a 1 definitivo que provocó la ira de Massimiliano Allegri. Incluso en las últimas horas se viralizó una furiosa reacción que tuvo el entrenador cuando concluyó el compromiso con un grito que no dejó ninguna duda sobre su decepción con sus dirigidos.

“¡¿Y estos quieren jugar en la Juve?!”, gritó el estratega mientras se encaminaba rumbo al vestuario para continuar con sus reproches hacia un grupo que aún no supo reponerse de la partida de su máximo referente.

Sin embargo, en conferencia de prensa el DT tuvo su descargo sobre la furiosa reacción: “Es normal que después del partido pueda tener un arrebato porque no estoy hecho de hierro. Aunque soy bastante lúcido y distante. Los que van al banco hay que determinar cuándo entran, no podemos jugar los partidos con diez. Exijo respeto y responsabilidad, porque mañana debemos estar preparados y habrá varios cambios.”

La Juventus está hoy en zona de descenso, y con la salida de Cristiano Ronaldo la Vecchia Signora perdió una gran carta de gol en ataque ya que no logró conseguir un refuerzo a la altura que pueda reemplazarlo. Pese a tener nombres importantes en la ofensiva como el de Morata o Dybala, el equipo de Turín ya no cuenta con un hombre que promediaba 30 goles por temporada.

