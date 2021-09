Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo vinculan a Luciana Salazar

Compartir

Tras su reciente separación de la China Suárez, el actor chileno salió a dar su versión sobre su relación con la modelo.

Desde que Benjamín Vicuña oficializó su ruptura con María Eugenia “China” Suárez, los rumores en torno a sus respectivas vidas sentimentales están a la orden del día. Mientras la actriz está grabando una nueva película en España y disfruta de salidas de soltera junto a sus amigos, el actor chileno también asiste a algunos eventos en Buenos Aires y enciende las alarmas. El fin de semana trascendió en las redes la posibilidad de un incipiente acercamiento a otra famosa modelo argentina: Luciana Salazar. Hasta el momento ninguno de los protagonistas había hablado al respecto, pero ahora ambos dieron su versión sobre la fiesta en la que coincidieron.

Todo comenzó el domingo, cuando el periodista Rodrigo Lussich aseguró que el actor y la participante de La Academia se conocieron el viernes durante la apertura de un restaurante porteño. Según contó el conductor, se los vio juntos durante la noche y ambos se fueron al mismo tiempo del lugar. También participaron del evento otras reconocidas figuras: Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la V, Mariana Genesio, Luciano Cáceres, Cande Tinelli, Coti, Charlotte Caniggia, Fabián Medina Florez, Martín Baclini, Agustina Casanova y Soledad Fandiño, entre otros.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y estamos en condiciones de afirmar que Benjamín secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, sentenció el periodista en su programa El show de los escandalones. Al ver que la versión de romance continuaba en aumento, Vicuña rompió el silencio en Los ángeles de la mañana a través de un intercambio de mensajes de WhatsApp con Ángel de Brito. Cuando le consultaron si era cierto el rumor que lo vinculaba a Salazar, el actor respondió: “Me lo tomo con humor, pero es cualquiera; sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas, y todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos”.

De todas maneras, reconoció que saludó a la modelo, pero aclaró que fue un gesto de cortesía y educación, al igual que con los otros asistentes a la fiesta. “Yo le creo, no se puede acercar ni a una mina a darle un beso, que ya le arman un romance”, acotó Mariana Brey, y De Brito cerró entre risas: “Una vez le creemos a Benjamín Vicuña en este programa, la primera”. Esa misma noche Salazar habló en Showmatch y desmintió el romance: “No, no estoy saliendo con ningún actor; yo me fui sola de la fiesta, y sí me saludó ese día, pero no lo conocía de antes”.

El martes el actor volvió a hablar del tema cuando Virginia Gallardo le preguntó nuevamente por el supuesto affaire. Esta vez reiteró que intenta no darle importancia a cada uno de los rumores que surgen, pero hizo un especial pedido: “Lo único que me parece grave es hablar de alguien deprimido, porque es una enfermedad que no es joda. Si lo van a tomar en broma, por favor mejor ni me mencionen”.

Lussich agradeció la respuesta, y se retractó por el uso del adjetivo “deprimido”, para describir el estado de ánimo del actor, debido a su reciente separación de la madre de Amancio y Magnolia. Recordemos que la pareja le puso punto final a su relación luego de cinco años juntos, y dos hijos en común. En este sentido, el protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza viajará el 2 de octubre a Madrid: según pudo saber Teleshow, será un día antes de la entrega de los Premios Platino -evento en el que estará presente- y se quedará unos días más para disfrutar de la estadía junto a sus hijos menores.

Mientras el actor permanezca en la capital española, la China aprovechará para continuar con sus compromisos laborales, ya que además de la filmación de una película fue contratada por distintas marcas para ser la cara de sus campañas. Cuando regrese de Europa, Vicuña deberá realizar la cuarentena correspondiente por el viaje al exterior y se reencontrará con sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación anterior con Pampita Ardohain. También retomará su participación en la nueva tira de Telefe, El primero de nosotros.

