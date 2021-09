Juanfer Quintero reveló secretos de Gallardo en River Plate y defendió a sus compatriotas Sebastián Villa y Edwin Cardona

Compartir

“Vivimos cosas muy especiales. A mis ex compañeros de River los extraño todos los días de mi vida. Estarán siempre todos en mi corazón”. En Colombia, mientras se entrena en Independiente Medellín con un permiso especial del club chino al que pertenece (Shenzhen) pensando en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre, Juan Fernando Quintero se puso un tanto nostálgico durante una entrevista con el programa Líbero de TyC Sports.

El colombiano repasó algunos hitos conseguidos con la camiseta riverplatense con la histórica final de Copa Libertadores ante Boca en Madrid: “Vi muchas veces mi gol, pero más el partido. Ese título fue el postrecito pero lo más difícil fue cómo jugamos esa Copa. No fue fácil, pero estuvimos a la altura en carácter como equipo. Fue muy bonito que el trabajo se viera reflejado en mi gol y también en los otros dos”.

Juanfer fue uno de los intérpretes principales del conjunto de Marcelo Gallardo, en quien también hizo foco: “Para él no es solo intensidad y correr, es jugar para el equipo. Los entrenos eran difíciles porque ninguno regalaba nada y eso nos hacía mejores. Si no estás preparado bien físicamente, las cualidades técnicas no alcanzaban”. Y cuando le consultaron si lo veía dirigiendo en Europa, no dudó: “Ha ganado todo en River, con la mentalidad y su plan de trabajo diario. Va a ser muy normal que gane en cualquier lado, sobre todo si tiene un buen equipo. Porque es parte y parte”.

Respecto a la influencia que tuvo el Muñeco antes de que fuera transferido a Asia, reveló: “Marcelo fue jugador. Realmente con él se puede hablar y me expresó sus sentimientos e intenciones. Él busca también sus intereses a la hora de tener un equipo competitivo, pero se pone en tu lugar y opina en tu situación. Esa es la grandeza que lo diferencia de muchos”.

A pesar de dar su parecer sobre la salida de la institución, Quintero evitó dar precisiones y se guardó algunos detalles para sí mismo: “Se hizo una venta por el monto que haya sido y cuando llegó una oferta, todos hablamos. Siempre todos estuvimos en contactos. Hay cosas que pasan en el fútbol y son personales, que las personas con las que hablé, las sabían. Tengo valores como ser humano que me gusta que se hagan respetar. El fútbol es un negocio, pero el ser humano no está obligado a nada. River fue sincero y transparente conmigo y yo igual. Marcelo, los compañeros y los directivos siempre supieron todo”.

No quedaron rencores con nadie, según confió: “Tuve dos años y medio muy bonitos en River. No estoy en deuda con el club. No me fui de la forma que quería irme, que era jugando a estadio lleno por todo lo que le di a River. Solo tengo para decir que fui feliz y soy agradecido. Viví los mejores años de mi carrera. Hoy uno que está lejos se de cuenta de que mis compañeros fueron importantes, que vivimos cosas muy fuertes y sacamos adelante como grupo, cosas que predicábamos y aplicábamos todos los días. Se remueve todo un poquito”.

Por otra parte, contó cómo llegó a perfeccionarse en la ejecución de los tiros libres: “Es a diario que uno se potencia. Uno tiene cualidades, pero a diario suma el trabajo en equipo, la intensidad, los movimientos. El tiro libre va en las cualidades personales de cada uno pero la práctica también”.

“Como colombiano me siento triste por cómo tratan a un compatriota. Son seres humanos fantásticos. Uno, como futbolista, tiene que demostrar en el campo. Lo que pasa afuera no le interesa a nadie. No tengo detalles de lo que pasó con ellos, pero les digo que disfruten del día a día, que hagan lo que el corazón les diga y que a la hora de jugar, demuestren. Hay que respetar a los seres humanos. Yo nunca voy a hablar mal de un colombiano. Yo saco la cara por ellos porque sé las personas que son. Cada quién tiene su situación personal. Uno está expuesto a muchas cosas y hay que manejarlo. Les mando un abrazo y les deseo el mejor de los éxitos”.

