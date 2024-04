En la localidad de Pirané, nació el primer club digital del interior provincial

Se llevó a cabo este lunes 29 el lanzamiento del programa “Pirané Moderna” encabezado por la intendente de Pirané Yessica Palacios, quien fue acompañada por el director de Gestión y Desarrollo Científico y Tecnológico, Diego Ortiz, el coordinador de Clubes Digitales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el profesor Horacio Brítez, estudiantes y docentes.

“Pirané Moderna” es un programa creado desde la Municipalidad de Pirané, acompañando las políticas científicas y tecnológicas que desde el Estado provincial se generan para la transformación digital, y que en esta oportunidad se traduce en la apertura del primer Club Digital del interior provincial.

El objetivo es aprender y trabajar en proyectos relacionados con la robótica, electrónica, programación, mecatrónica, actividades aeroespaciales y reciclado de componentes electrónicos, para el desarrollo de la innovación y la creatividad.

Se trata de espacios donde los más pequeños pueden explorar, aprender y desarrollar habilidades en el ámbito tecnológico de manera inclusiva.

Cuentan con un instructor, equipamiento adecuado y un plan de trabajo con el objetivo de aprender y trabajar en proyectos relacionados con la robótica, electrónica, programación, mecatrónica, actividades aeroespaciales y reciclado de componentes electrónicos.

Al respecto, Palacios explicó que se trata de “un proyecto que nos tiene muy contentos. Que hoy en Pirané esté sucediendo esto es para demostrar que las políticas públicas de un Gobierno provincial apuntan ciento por ciento a acompañar y que a la educación sea para todos, no para unos pocos”.

Asimismo, agradeció al Gobierno de Formosa por destinar los recursos necesarios para la realización de este programa en la localidad.

En tanto, el licenciado Ortiz, director de Gestión y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, describió que el organismo desde el año 2017 trabaja en distintos modelos, para promover la educación tecnológica con diversas herramientas.

Enfatizó que en Pirané quedó creado el primer club digital del interior provincial, estando previsto uno más en Riacho He Hé, próximamente.

El funcionario valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad al señalar que “no es obra de la casualidad, sino del equipo de trabajo del Municipio, con ellos trabajamos en la capacitación de instructores y la propuesta pedagógica”.

Sobre los clubes, explicó que “son espacios abiertos a la comunidad, niños y jóvenes; tratamos de hacer una propuesta abierta, sistematizada y probada, para tratar de acercar la edad de inicio a la programación de los niños, cronológicamente”, intentando que descienda de 17 a 7 años.

Se trata de una alianza estratégica entre la SeCyT, ÉPICA (Empresa Provincial de Innovación y Conocimiento Abierto) y Lúdica, fábrica formoseña de robótica.

“En todo este proceso hemos aprendido no solo el diseño de la estrategia pedagógica para acercarnos a niños y jóvenes, sino que también a diseñar nuestro propio kit de robótica”, destacó Ortiz.

Dijo que “Formosa está cumpliendo con todos los pasos para que estas actividades sean íntegramente trabajadas por formoseños”.

“En Formosa se están haciendo estas cosas, hay que considerar la formación de recursos humanos que tiene el Gobierno provincial con el Instituto Politécnico por ejemplo, otros institutos de formación superior con carreras ligadas a la tecnología, iniciativas de Municipios como Pirané, y la creación de nuevos emprendimientos y empresas que son incipientes, pero que ya dan respuestas al sistema”, concluyó.