El intendente Jofré saludó a los trabajadores y las trabajadoras y les reconoció su aporte diario para desarrollo de la comunidad

El intendente Jorge Jofré brindó un fraternal saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras en su día y resaltó la imprescindible tarea que realizan diariamente para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad.

“Quiero llevar a todos los trabajadores y trabajadoras de Formosa, un fraternal abrazo en este Día del Trabajador, y en especial a los comprometidos trabajadores municipales que día a día aportan al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad con mi sincero reconocimiento y aprecio”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, destacó que “el trabajo para los que abrazamos la doctrina justicialista es un derecho de primer orden, y debe ser protegido por la sociedad, ya que constituye el medio indispensable para satisfacer, no solo las necesidades materiales del individuo y la comunidad, sino también las espirituales, porque fortalece la dignidad humana, elevando la autoestima y la autonomía, condiciones necesarias para el desarrollo armónico de ésta, por lo que fue y es la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general”.

“A pesar que el contexto por el que atraviesa el país en su conjunto, en el que los trabajadores y trabajadoras padecen las consecuencias de una política deshumanizada de ajuste, que golpea sus bolsillos y los empuja a condiciones de vida, de trabajo y salariales de extrema vulnerabilidad que requiere del estado nacional políticas públicas que los sostengan y que por ahora brillan por su ausencia, son ellos los que cotidianamente dinamizan y generan la riqueza de la que, con justicia deben participar en su distribución para volver a la movilidad social ascendente con pleno empleo y una calidad de vida y de trabajo que la Argentina supo disfrutar y que muchas naciones aspiraban”, remarcó más tarde.

Para concluir, Jofré apuntó contra aquellos que “pretenden imponer la cultura del desempleo” y puso de manifiesto su compromiso con cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad: “Con la seguridad de que solo el trabajo iguala, solo el trabajo dignifica, solo con trabajo se puede aspirar a una sociedad más justa, inclusiva y en paz, no me resigno a ceder ante aquellos que pretenden imponer la cultura del desempleo que precariza la vida misma y nos lleva al suicidio colectivo reiterando mi compromiso de siempre con los trabajadores y trabajadoras de mi ciudad y más aún con aquellos y aquellas que hoy se encuentran desocupados pero lo siguen siendo con la esperanza de encontrarlo nuevamente”.