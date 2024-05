Con el ingreso de las lluvias y un frente frío, las temperaturas descenderán

Tras dos días de intenso calor y con sensaciones térmicas que llegaron a los 41 grados, la temperatura descenderá considerablemente este miércoles y las lluvias se harán presentes nuevamente en el territorio provincial.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron que el frente frío que avanza sobre Formosa hará que las temperaturas desciendan y que las lluvias se hagan presentes por al menos hoy y mañana.

De igual manera se informó que las lluvias serán localmente fuertes y que vendrán acompañadas de vientos para dar entrada al frente frío.

Vale señalar que las temperaturas se mantendrán bajas por tres días y luego ya para el día 8 nuevamente ingresará otro frente frío, el que hasta el momento no lo hace acompañado de lluvias o tormentas.

Viento norte

A lo largo de las jornadas del lunes y el martes, se ha hecho presente el tradicional viento norte, el que popularmente, este es también llamado el “viento de los locos” y no podemos pasar por algo que tiene su propio refrán: “con viento norte no hay hombre bueno, ni mujer amable, ni caballo manso, ni víbora que no muerda”. Es que según se sabe, este altera el sistema nervioso de las personas y animales.

Según un estudio elaborado por el National Bureau of Economic Research, se estableció que los efectos del clima, varían según la geografía. Se sabe que desde hace mucho, los científicos e investigadores del todo el mundo, analizan la relación del clima con el comportamiento humano.

Pero eso no es todo, la revista Science logró comparar los niveles de violencia durante los momentos donde el clima es “normal”, con los niveles de violencia durante los períodos en el que el clima es “extremo”, dentro de una población determinada. Como resultado, las investigaciones revelaron que las temperaturas más altas y las precipitaciones extremas coincidieron con aumentos en los conflictos humanos.

De esta forma, quienes son expertos en el tema y lo siguen estudiando, concluyeron que cuando se producen distintos cambios de estado en la atmósfera, el cuerpo hace el esfuerzo por estabilizar su propio termostato. Esto, genera una gran vasodilatación que si no es acompañada por algunas otras medidas, puede generar graves consecuencias.

Para finalizar, existe una solución para poder afrontar los efectos producidos por el viento norte o el cambio climático y tiene que ver con tomar mucho líquido. Además, recomiendan utilizar ropa adecuada al momento y evitar realizar actividad física que demande mucha exigencia.