Formosa participará de la reunión del Consejo Federal de Educación del próximo lunes 29

En el marco del Encuentro de Danza en la EPES N° 52 “Monona Donkin”, Heizenreder se refirió al Consejo Federal de Educación y la nueva convocatoria hecha por ese órgano nacional, que será el próximo lunes 29 y de la cual participará Formosa.

El Consejo Federal de Educación es un órgano que reúne a los ministros de Educación de todas las provincias argentinas y al responsable del área nacional, en este caso el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

“El tema central a tratar es el compromiso federal por la alfabetización nacional”, anticipó la funcionaria, marcando que “es una línea que se abordó en las dos reuniones anteriores del Consejo, es decir que esta será la tercera vez”.

Sin embargo, esto no sucede con “otros temas de importancia, como por ejemplo, el Incentivo Docente y la Extensión Horaria, situaciones en las que las provincias argentinas sufrieron un recorte presupuestario muy importante que afectó de lleno al haber del personal docente”.

Ante este recorte dispuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei, fue que “Formosa, por la decisión política del gobernador Insfrán, inmediatamente salió a cubrir ese gran bache económico en los sueldos de los docentes formoseños”, asumiendo el Gobierno provincial la responsabilidad de atender el pago de rubros que integran sus haberes, a saber: el Fondo Nacional Incentivo Docente (FONID) y el ítem Conectividad.

Precisamente, al anunciar dicha medida el pasado lunes 22, el gobernador Insfrán expresó que tomó la decisión de que “a través de recursos que integran el Tesoro local se financien ambos rubros y evitar, de este modo, un sustantivo perjuicio a los ingresos de los integrantes del sector educativo en condiciones de percibir los beneficios citados”.

Heizenreder agregó que, en cambio, varias provincias “siguen peleando” por este tema y hasta en algunos casos se puso en juego el presentismo, lo que significa entonces “el problema sigue estando”, no obstante, a pesar a eso, el Consejo no lo piensa tratar en la próxima reunión del lunes.

Sobre el tema del compromiso federal por la alfabetización nacional que se tratará en el encuentro nacional, dijo la subsecretaria de Educación que “cuando se habla sobre ello, para Formosa no es nuevo, ya que es transversal desde la educación inicial pasando por todos los niveles, incluso los no obligatorios, como el Superior y el Permanente”.

“Es decir, la transversalidad es fuerte en el modelo educativo de la provincia de Formosa”, reafirmó, agregando que la alfabetización “tampoco es un tema menor, por eso en ello se viene trabajando con equipos en la provincia para justamente llevar adelante esa línea”.

Finalmente, ante polémicas que se instalan en los medios de comunicación en estos tiempos, fue categórica en proclamar que “en el único lugar donde tienen que estar los niños y adolescentes es en la escuela”.

“En Formosa se acompañan las trayectorias escolares desde el Inicial en adelante –enfatizó-. Estamos respaldando a los alumnos para que ellos terminen en tiempo y forma los tramos obligatorios”, instando a aunar esfuerzos “entre todos como comunidad educativa y seguir construyendo en ese camino”.