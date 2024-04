Alertan que la situación de comerciantes en la ciudad de Clorinda es muy «complicada»

Pedro Ortiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Clorinda en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación comercial en la Segunda Ciudad y aseguró que la situación “está muy complicada”. “Lamentablemente el comerciante tendrá que ver qué hacer”, aseveró.

“El movimiento está parado, ha cambiado absolutamente todo, hay una suerte de expectativa que no se transforma en nada, es como que uno piensa que esto va a cambiar mañana y no es así porque está cada vez más demostrado que esto va a continuar, en consecuencia, dejan de venir los paraguayos; es notable porque uno estaba acostumbrado a que en la mañana haya un mundo de gente y hoy salís y no hay nadie. Es realmente lamentable”, comenzó diciendo.

Seguidamente aseguró que, si bien esto se veía venir para el comerciante, particularmente de Clorinda, está pasando un muy mal momento. “Hay una decepción que es total. Yo les decía a los comerciantes antes que traten de aprovechar lo máximo posible las ventas porque esto va a cambiar probablemente cuando terminen las elecciones”, dijo.

“Lamentablemente el comerciante tendrá que ver qué hacer porque los alquileres están muy caros, la luz viene dos o tres veces más, no sé cómo van a salir de esta situación particularmente porque tienen gastos enormes y no venden nada, entonces van a tener que cerrar”, añadió.

“Esta situación no va a cambiar de un día a otro, hay un proceso”, cerró diciendo Ortiz.