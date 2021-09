El enojo de Mica Tinelli por tener que hisoparse al llegar de Miami

Compartir

Este domingo todos los argentinos se acercaron a las distintas escuelas a dejar su voto para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y fue quizás por ese motivo que Micaela Tinelli, que estaba de vacaciones en Miami, decidió regresar para poder estar presente en los comicios.

Poco antes del mediodía, la hija de Marcelo Tinelli publicó una story avisándole a sus seguidores que acababa de aterrizar en el Aeropuerto de Ezeiza, donde tuvo que cumplir con los protocolos establecidos por la pandemia. “Bueno, acá estoy esperando mi resultado del hisopado. Van llamado así por altoparlante, re tranqui…”, comenzó contando. Acto seguido, compartió un texto en el que se quejaba de la situación.

“Perdón, pero nunca voy a entender esto de tener que esperar el hisopado (que encima lo tiene que pagar uno) viniendo ya hisopada de USA y encima con las dos vacunas y cuidándome casi obsesivamente”, señalaba el escrito. Y agregaba: “¡Y ni hablar de los de provincia (de Buenos Aires) que se tienen que ir a hacer cuarentena a un hotel y encima pagarlo! Creo que solo pasa en este país”. Por último, cerraba: “Y díganme todo lo que quieran, pero esas cosas solo suceden en este país y yo nunca las voy a entender”.

Luego de ese descargo escrito, la diseñadora también siguió manifestándose en sus stories mientras esperaba su resultado. “Está bueno, porque a mí que me gusta que no me miren, pasar desapercibida, de repente te tiran tu nombre por el alto parlante. Todo está buenísimo, la verdad que es espectacular”, relató de forma irónica.

En esa línea, también compartió mensajes de los haters que criticaron su queja. Uno de ellos, le expresó: “Andate de nuevo a Miami si sos tan sorry y no te gusta, ¿para qué viajas?”, a lo que ella replicó: “El pensamiento más básico sería éste”. Otro seguidor fue más alá y le espetó: “Y más vale, gila…todos ustedes los de guita, conchetos de m…son los que trajeron el virus….¿qué te pensás, que los negros, nosotros, del conurbano lo trajimos? Por lo menos rescátense y no seas tan rata de gastar por un hisopado, que para vos es un vuelto…Encima que vienen de viaje no quieren hacer aislamiento ¡Son ustedes, los de guita, que trajeron el virus!¡Háganse cargo!”. Ya sin ánimo de seguir la discusión, Mica optó simplemente por contestar: “No, bueno”, seguido de tres emojis tapándose la cara, representando un sentimiento de vergüenza.

Mientras tanto, su hermana Candelaria se dejó ver por la prensa después de emitir su voto. Llegó pasada las 13 horas a la escuela que le asignaron en el padrón electoral, con un look “piyanezco”, según lo definió ella misma a la hora de responder la pregunta del periodista Roberto Funes Ugarte en C5N. “Está re bien organizado, fue rápido y fácil”, comentó la joven sobre cómo vivió el momento en el que tuvo que sufragar. Consultada por cómo ve la política, aseveró: “Me interesa, pero estoy un poco desmotivada… No soy fan”. Y dejó en claro que tiene la “expectativa de que pase algo bueno”.

Durante la charla con la prensa, la novia de Coti Sorokin habló sobre las aspiraciones políticas de su padre. “Yo quiero que mi viejo se empiece a relajar, pero lo apoyo en todo lo que decida”, expresó. En tanto, cuando le preguntaron sobre en que momento Marcelo iba a llegar a votar, ya que ambos votan en la misma mesa. “Vendrá a la tarde porque a mi viejo le encanta votar”, reveló.

