El FMI confirmó el contacto con Milei, quien les prometió bajar el gasto público

Rodrigo Valdés, director del Departamento del hemisferio occidental (WHD), y Luis Cubeddu, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, conversaron con allegados de Milei. Promesa de bajar el gasto publico en el primer año, si llegan a ser gobierno. El FMI también mantiene contactos con economistas de JxC.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomó contacto con él este lunes. Apenas conocido el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el organismo se comunicó con el candidato liberal.Al respecto, Ámbito pudo saber que quienes mantuvieron el dialogo con miembros del equipo de Milei fueron Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental (WHD) y Luis Cubeddu, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional. La conversación fue un “contacto inicial” para coordinar una futura reunión, comentaron en el entorno del candidato de La Libertad Avanza.

En declaraciones periodísticas, Milei contó: «nos han contactado, digamos, tenemos que armar la reunión, y en ese contexto nosotros creemos que no tenemos problemas con el fondo, porque, ¿cuál es la clave de todos los programas del fondo? Bajar el déficit». En tanto, una vez conocida la noticia, a través de un portavoz se informó que: “El Fondo contacta de manera regular y rutinaria a un amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen países con programas del FMI”.

A juicio de la entidad crediticia “estos contactos son importantes para el entendimiento de los puntos de vista y opiniones del Fondo y de sus miembros sobre sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el FMI”.

Además, aclararon que, en el caso de los candidatos presidenciales, “estos contactos también permiten que el staff comprenda mejor los aspectos clave de las posibles políticas económicas futuras”.

La intención de los interlocutores era conocer la posición de Milei respecto de las políticas del Fondo como asimismo explicar el estado de implementación del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente. La respuesta de los interlocutores de Milei fue: “nuestro único objetivo de arranque es bajar el déficit fiscal en 5 puntos del PBI” (tanto primario como financiero).

En este sentido, los funcionarios del organismo manifestaron su beneplácito afirmando: “estamos en la misma sintonía”. Ante esta afirmación de los funcionarios del FM,I la respuesta de los delegados de Milei fue: “No se trata de estar alineados con las políticas del FMI, sino con Argentina. Nosotros tenemos que bajar el déficit porque no lo podemos pagar, no queremos emitir”.Además, le recordaron que el FMI, si bien es un importante acreedor, es “un acreedor más, solo representa el 10% de las acreencias del del país”, al tiempo que le aclararon que “nosotros vamos a respetar las deudas”, comentaron quienes participaron del dialogo por de La Libertad Avanza.

Relacionado