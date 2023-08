Agustín Rossi: «No hay que sobredimensionar a Milei»

El candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, consideró que «no hay que sobredimensionar» al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, porque hay «tres puntos de diferencia» con el oficialismo, por lo que remarcó que «la elección está absolutamente abierta».

El jefe de Gabinete afirmó que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado «dejan un mensaje político que hay que analizar adecuadamente». «Hay tres puntos de diferencia. No hay que sobredimensionar a Milei: nosotros sacamos el 27% y él, el 30%, no el 54% como Cristina (Kirchner en 2011)», sostuvo el santafesino.

Y agregó: «No es una elección que está cerrada: está absolutamente abierta».

En ese sentido, el compañero de fórmula del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, indicó que hay que «bajar un poco a tierra la sorpresa», aunque admitió que «por primera la ultraderecha obtiene un posicionamiento electoral de estas características».

«Estamos compitiendo contra un candidato que vendría a destrozar la democracia. Es un farsante: habla de la casta y se abraza con el jefe de la casta, que es (Mauricio) Macri», manifestó.

Y continuó: «Tenemos que confrontar nuestras ideas con ellos y desenmascarar al farsante, que trae ideas anacrónicas que no funcionaron en ningún lugar del mundo y que lo único que van a generar es mucho dolor para la sociedad argentina».

En ese sentido, Rossi aseguró que «su propuesta social y económica es peligrosísima para el conjunto de los argentinos», por lo que destacó la convocatoria que hizo Massa para lograr «una unidad nacional con todos aquellos que quieran la democracia».

