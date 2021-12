El FMI tratará informe que analiza el préstamo otorgado a Argentina

Compartir

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará la semana del 20 de diciembre próximo el informe que analizará el préstamo otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de buscar lecciones que sirvan para no repetir errores a futuro.

Así lo confirmó a Télam un vocero del FMI, que indicó que «la Evaluación Ex-Post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después de que se completa un acuerdo de acceso excepcional», como el préstamo por US$ 57.000 millones que suscribió Maurico Macri en el 2018, donde luego fueron otorgados cerca de US$ 45.000 millones.

De esta forma, «para los países donde se contempla un nuevo programa posterior, es deseable completar la Evaluación Ex-Post antes de que el Directorio Ejecutivo lo considere», precisó el vocero del FMI,

«Como tal, esperamos que el Directorio Ejecutivo del Fondo discuta el informe en la semana del 20 de diciembre», agregó la fuente consultada, con lo cual eso sucedería antes de Navidad.

De esta forma, el Fondo manifestó que antes de que el directorio del organismo discuta el nuevo programa que la Argentina suscribirá con el FMI para reprogramar los vencimientos por US$ 45.000 millones heredados de la gestión anterior, el Fondo analizará primero las lecciones que dejó el acuerdo anterior y los eventuales errores que hicieron fracasar el programa, ya que se encuentra suspendido desde el 2019.

Se trata, por otro lado, de un expreso pedido del presidente Alberto Fernández, quien para suscribir un próximo acuerdo manifestó en varias oportunidades la necesidad de que se evalúen los errores cometidos, entre ellos que se habría tratado de un préstamo con claro tinte político, en el marco del proyecto reeleccionista de la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

El viernes, ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), Fernández se refirió al tema y señaló que antes de que se cierre el nuevo acuerdo se haga una evaluación «de lo que fue el fallido programa Stand-by por el que se desembolsaron US$ 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales».

